Kawhi, Harden, Lopez, Beal et bientôt Chris Paul : Les Clippers visent le titre…. en 2019

Imaginez un type dans le coma depuis 2019 qui se lève miraculeusement en 2025. Il est fan des Los Angeles Clippers et demande dès son réveil quels sont les joueurs qui composent son équipe favorite. Kawhi Leonard. Ça l’enchante. James Harden. Waouh, un MVP. Brook Lopez. Une valeur sûre en pivot. Bradley Beal. Hey, hey, hey, c’est une super team ça. Et maintenant Chris Paul. Explosion de plaisir dans son cerveau. Parce que oui, pour quelqu’un dont le temps s’est arrêté en 2019, les Clips sont en train de bâtir une armada démentielle.

Sauf que nous sommes en 2025. Mais les dirigeants ont décidé de signer tous les trentenaires aux noms ronflants. CP3, qui est d’ailleurs plus proche de la quarantaine, ne s’est pas encore engagé avec son ancienne franchise mais une réunion serait plus que jamais au programme, comme le confirme le président des opérations basket Lawrence Frank.

« On songe sérieusement à lui. Il a des qualités que nous recherchons », note Frank. Du haut de ses 39 balais, Chris Paul est à la recherche d’une dernière pige. Une toute dernière aventure. Revenir aux Clippers lui permettrait de vivre avec sa famille tout en bouclant la boucle. Enfin presque. Il n’a pas débuté sa carrière dans cette équipe mais c’est là où il y a été le plus marquant en NBA. Cette organisation, il l’a mise sur la carte avec Blake Griffin à une époque où personne ne la considérait.

Chris Paul tournait à 8,8 points et 7,4 passes de moyenne en 28 minutes avec les San Antonio Spurs. Et malgré son âge, il n’a raté aucun match ! 82 rencontres en tant que titulaire. S’il vient aux Clippers, il devra débuter sur le banc et prendra sans doute le relais d’Harden et de Beal. Est-ce ce que groupe peut être assez fort pour aller décrocher la bague qui manque au futur Hall Of Famer ? Oui, sans doute… si l’on pouvait revenir en 2019. Mais de nos jours, ça reste peu probable.

