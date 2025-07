Chris Paul revient aux Los Angeles Clippers, c’est officiel !

UPDATE : C’est désormais officiel. Ou presque - puisque Shams Charania a relaté que Chris Paul et les Los Angeles Clippers sont tombés d’accord. C’est ses représentants chez CAA qui l’ont confirmé à ESPN.

Twelve-time All-Star Chris Paul has agreed to a deal with the Los Angeles Clippers, CAA's Steven Heumann, Ty Sullivan and Jessica Holtz told ESPN. Paul had multiple suitors, but chose the contending Clippers and their shared history in L.A. for his likely final, 21st NBA season. pic.twitter.com/qC640MFFeI

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2025