L’appel du pied de Chris Paul, oublié aux Clippers

Plus personne ne semble s’en souvenir mais Chris Paul est toujours un membre officiel des Los Angeles Clippers, même s’il ne fait plus partie de l’équipe. Il est employé et rémunéré par la franchise californienne tout en menant sa propre vie. De passage dans le podcast de Kevin Hart, le vétéran en a profité pour donner de ses nouvelles et refaire parler de lui en faisant un appel du pied aux autres équipes.

« Je m’entraîne tous les jours. Avec tout ce qui s’est passé, j’aime trop le jeu pour que ça se termine comme ça », confie CP3.

Les dirigeants et le staff ont décidé de mettre l’ancien All-Star à l’écart du groupe après une défaite contre le Miami Heat le premier décembre dernier. Il s’était pourtant engagé pour finir sa carrière avec son ancienne franchise en signant à l’intersaison dans le but d’encadrer les Clippers de Kawhi Leonard et James Harden. Mais le comportement du joueur et ses nombreux désaccords avec l’encadrement ont poussé le front office à le renvoyer chez lui. Sans pour autant couper son contrat. En effet, L.A. ne peut pas virer un joueur sans en signer un autre et la masse salariale ne permet pas aujourd’hui de recruter.

Chris Paul réagit à son exclusion des Clippers

Il n’y a donc plus que deux solutions : trouver un transfert pour Chris Paul ou attendre que le salaire minimum au pro rata du nombre de matches restants soit suffisamment bas pour que le club embauche un joueur de plus afin d’atteindre le minimum légal de 14 sous contrat.

Mais il est difficile d’imaginer une équipe essayer de faire venir le meneur de 40 ans. Son apport sur le terrain est anecdotique à ce stade de sa carrière et son étiquette de mentor en a pris un coup avec cet épisode tumultueux. Le plus probable reste que Paul soit coupé avant éventuellement de signer ailleurs… là encore si quelqu’un lui propose un deal. De quoi nous rappeler que les dernières saisons des plus grandes légendes ne sont vraiment pas toujours glorieuses.