Chris Paul réagit à son exclusion des Clippers

Chris Paul n’est plus un membre des Los Angeles Clippers, même s’il est toujours officiellement rattaché à la franchise. Les dirigeants et le staff ont décidé de se passer des services du meneur de 40 ans jusqu’à ce qu’ils puissent lui trouver une nouvelle destination ou le couper en ayant la flexibilité financière pour signer un autre joueur à la place. Au-delà d’un post Instagram qui laissait comprendre qu’il avait été écarté du groupe, CP3 n’avait pas encore réagi à ce choix de l’organisation. Il a donné sa première interview au site PEOPLE.

« Honnêtement, je suis à la maison. Ma fille a fait des essais hier. Mon neveu a eu un match de basket. Mon fils en a un autre le 12. Je n’ai encore jamais assisté à l’un de ses matches en vrai. (…) Je suis en paix avec tout ce qui s’est passé. Et plus que tout je suis excité à l’idée d’avoir un petit rôle dans ma prochaine équipe. »

La dernière petite partie de la décla n’est pas anodine. En choisissant bien ses mots, Chris Paul essaye d’envoyer le message comme quoi il est bien conscient qu’il ne viendra pas pour jouer. Ça a son importance parce que dans la foulée de son renvoi, des rumeurs faisaient état d’un manque d’intérêt des franchises pour le futur Hall Of Famer par peur qu’il cherche à imposer ses idées.