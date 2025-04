Chris Paul a déjà pris une décision pour son avenir

Il existait des doutes sur les intentions de Chris Paul pour la suite de sa carrière. Signé seulement pour un an par les San Antonio Spurs l'été dernier, le meneur, libre au terme de la saison, a la possibilité de tirer sa révérence à bientôt 40 ans.

Mais sur cet exercice 2024-2025, l'ancien joueur des Los Angeles Clippers a tenu son rang. Malgré une baisse logique de sa productivité, il a été fiable : 77 matches disputées et un rôle de mentor pour le jeune groupe texan.

Epargné par les blessures, CP3 a déjà pris une décision : il compte poursuivre sa carrière.

"J'aurai 40 ans en mai. Alors, oui, je pense que je vais continuer à jouer. À la fin de chaque saison, j'évalue tout. J'évalue mon jeu, comment mon corps se sent. Mais plus les années passent, plus je discute avec ma famille, avec mes enfants. Ils ont leur mot à dire.

Évidemment, j'ai beaucoup de potes, d'amis qui ont pris leur retraite. Et ils me disent toujours : 'Mec, joue aussi longtemps que tu le peux, aussi longtemps que tu le peux.' Et j'apprécie cela. Mais je veux aussi en parler à mes enfants parce que c'est le travail le plus important que j'ai.

J'aime jouer. Mais j'aime mes enfants et ma famille encore plus. Tous ceux qui sont dans cette situation savent que le sacrifice pourrait être plus long. J'ai dit que cet été, j'évaluerais la situation et que j'en parlerais à ma famille", a commenté Chris Paul pour le média Andscape.

Sauf surprise, on devrait donc revoir Chris Paul sur les parquets en 2025-2026. Aux Spurs ? Il s'agit toujours d'une possibilité pour apporter son expérience.

