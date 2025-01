Victor Wembanyama et Chris Paul, une relation « naturelle et organique »

Les San Antonio Spurs sont arrivés à Paris ce lundi et ont déjà repris le chemin de l'entraînement. Victor Wembanyama et les siens ont dérouillé leurs jambes fatiguées sur le parquet du Palais des Sports Maurice-Thorez que le prodige français connaît bien, à trois jours du premier des deux NBA Paris Games contre les Indiana Pacers. Devant les médias présents pour l'occasion, l'intérieur des Bleus a répondu à quelques questions, notamment à celle que nous lui avons posée sur sa relation avec Chris Paul.

Lorsque "CP3" était à Oklahoma City, il a aidé Shai Gilgeous-Alexander à franchir un cap et à devenir, en partie, le joueur phénoménal qu'il est aujourd'hui. A-t-il la même connexion que le Canadien avec le meneur vétéran ?

"C'est vrai qu'il y a des similarités, mais c'est très naturel, très organique. On n'essaye pas de rentrer dans des rôles et ça se fait naturellement. Il a un peu un rôle de mentor parce qu'il a beaucoup de choses à dire et ce sont des choses pertinentes. Je sais qu'il existe du mentorship un peu moins sain et là ce n'est pas du tout ça, c'est très naturel. Oui, on peut le qualifier un peu de mentor".

Victor Wembanyama et Chris Paul sont deux des joueurs qui ont discuté le plus entre eux lors de ce premier entraînement, qui ressemblait davantage à un décrassage. L'axe 1-5 est important dans cette équipe qui serait bien inspirée de remporter ses deux matches contre Indiana, afin de sortir d'une spirale de trois défaites consécutives et de revenir dans la course à la 10e place à l'Ouest.

