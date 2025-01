Victor Wembanyama, « le meilleur en NBA dans 2-3 ans » ?

Tony Parker suit évidemment de près la saison de Victor Wembanyama avec les San Antonio Spurs et sera de la partie à Paris tout au long de la semaine, autour des deux rencontres des NBA Paris Games. Avant de s'envoler pour la capitale, "TP" s'est exprimé sur RMC dans l'émission "Stephen Brunch" dimanche, pour dire tout le bien qu'il pensait de celui dont il a été le président lorsqu'il jouait à l'ASVEL.

Aux yeux de Tony Parker, Victor Wembanyama peut très rapidement supplanter tout le monde en NBA.

"Il continue sa progression. Il est dans sa 2e année il confirme et a une progresison constante. Je pense qu'il devrait être All-Star cette année et, s'il continue, je pense que dans 2-3 ans il peut être le meilleur joueur de la NBA. C'est génial d'avoir un joueur comme ça aux Spurs et j'espère qu'il ramènera plein de titres à notre franchise.

Les Spurs ont une grosse histoire d'amour avec les Français. Il y a eu Boris, Ian, Lauvergne, Nando... Victor continue la tradition et je suis trop content pour lui et trop fier de lui. Il a l'opportunité de devenir l'un des meilleurs de l'histoire de la NBA. [...]

Pour qu'on se rappelle de lui et que l'on dise que c'est l'un des meilleurs all-time, il va devoir gagner plusieurs titres et créer sa dynastie à lui, avec son équipe. Il faut que l'on construise autour de lui et que l'on mette les bons joueurs autour de lui. [...] Je pense qu'il peut avoir son ère à lui. Il est unique et va créer sa propre histoire".

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs sont à Paris toute la semaine, pour deux rencontres face aux Indiana Pacers les 23 et 25 janvier à l'Accor Arena.

