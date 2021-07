Chris Paul lâche un move absolument sublime devant Giannis

Les Phoenix Suns ont perdu le game 3 des Finales NBA sur le parquet des Milwaukee Bucks la nuit dernière. Chris Paul n'a une nouvelle fois pas démérité, un euphémisme puisque CP3 a fini meilleur marqueur et passeur de son équipe avec 19 points et 9 passes. Le meneur All-Star nous a aussi offert un move absolument magnifique et qu'il est l'un des seuls à pouvoir placer en NBA.

Chris Paul a tout simplement fait danser Giannis Antetokounmpo avec deux crossovers, avant de réussir à shooter et scorer malgré le retour surhumain du "Greek Freak". Au ralenti, c'est tout bonnement sublime. On rappelle que Chris Paul a 36 ans et 16 ans de NBA dans les pattes. Faire ça face à Giannis qui plus est, c'est assez fou.

Le match était quasiment déjà plié puisque cette action est survenue dans le 4e quart-temps, alors que Milwaukee menait de 21 points. Ca n'enlève rien à la qualité technique de ce qu'a fait Chris Paul, ni à la défense admirable du "Greek Freak". A sa place, beaucoup auraient fini au sol après le premier cross et n'aurait jamais eu la capacité de revenir contester le tir dans la foulée.

Giannis frappe très fort, Milwaukee n'est pas du tout mort !