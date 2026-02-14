Chris Paul prend officiellement sa retraite

Pour sa 21ème et dernière saison en NBA, Chris Paul rêvait certainement d'une autre fin. En novembre dernier, le meneur de 40 ans avait annoncé la fin de sa carrière au terme de la saison 2025-2026. A l'époque, il s'imaginait vivre cet ultime exercice dans un rôle de mentor chez les Los Angeles Clippers.

Sauf que son histoire avec la franchise californienne s'est mal terminée. Ecarté et mis au placard en décembre pour son comportement, il a été ensuite échangé, lors de la deadline des trades en février, aux Toronto Raptors.

Mais la formation canadienne l'avait récupéré pour faire des économies sur le plan financier. Rapidement coupé, CP3 avait deux options : dire stop ou rejoindre un prétendant au titre NBA. Vendredi, Paul a finalement choisi la première option.

"C'est fini ! Après plus de 21 ans, je quitte le basket. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai du mal à savoir ce que je ressens vraiment, mais pour une fois - la plupart des gens seraient surpris - je n'ai pas la réponse ! Mais je ressens surtout de la joie et de la gratitude !

Même si ce chapitre de ma vie de 'joueur NBA' est terminé, le basket restera à jamais gravé dans l'ADN de ma vie. J'ai passé plus de la moitié de ma vie en NBA, soit trois décennies. C'est fou rien que de le dire ! Jouer au basket pour gagner ma vie a été une chance incroyable, mais qui s'accompagnait aussi de nombreuses responsabilités.

J'ai tout accepté. Le bon comme le mauvais. En tant qu'apprenant permanent, je sais que le leadership est difficile et n'est pas fait pour les faibles. Certains vous apprécieront, d'autres non. Mais l'objectif est toujours resté le même, et mes intentions ont toujours été sincères.

(...) Je me sens très enthousiaste à l'idée d'emporter avec moi dans la prochaine étape de ma vie toutes les choses incroyables que le basket m'a apprises. Et surtout, celles que m'ont enseignées les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au basket.

À tous mes coéquipiers, entraîneurs, staffs, dirigeants et surtout à ma famille. Je ne saurais vous remercier assez... Mais la bonne nouvelle, c'est que j'aurai désormais beaucoup plus de temps pour commencer à le faire", a commenté Chris Paul sur Instagram.

Malgré cette fin entachée, Chris Paul aura été l'un des joueurs les plus marquants de sa génération.

Un grand champion sans bague

Le plus gros point noir de la carrière de CP3 ? Son palmarès collectif. Malgré ses deux sacres aux Jeux Olympiques avec la Team USA, il n'a pas réussi à emmener ses équipes jusqu'au titre en NBA. Passé par New Orleans, Los Angeles, Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State ou encore San Antonio, Paul a toujours échoué en Playoffs.

Au fil des années, il a même multiplié les désillusions à ce stade de la compétition (Rockets 2015, Warriors 2018). Puis ses seules Finales NBA en 2021 se sont soldées par une défaite, avec les Suns, contre les Milwaukee Bucks (2-4).

Sur le plan individuel, son bilan reste par contre exceptionnel. En plus d'avoir repoussé les limites avec une belle longévité (1519 matches en NBA), il a accumulé les récompenses. 12 fois All-Star, 11 fois dans une All-NBA Team, 9 fois dans une All-Defensive Team ou encore Rookie of the Year 2006.

Il termine aussi sa carrière en étant le 2ème meilleur passeur de l'histoire de la NBA derrière John Stockton. Enfin, financièrement, il est l'un des six joueurs à avoir gagné plus de 400 millions de dollars en carrière.

Chris Paul a marqué son époque en NBA. Même sans gagner.

