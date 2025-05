Chris Paul forcé de trouver un nouveau défi ailleurs qu’aux Spurs ?

Le passage de Chris Paul aux San Antonio Spurs a été salué de tous. Le futur Hall Of Famer a été un mentor intéressant pour Victor Wembanyama et ses jeunes coéquipiers. Pourtant, l’aventure dans le Texas pourrait tout de même s’arrêter là pour l’ancien multiple All-Star. En effet, CP3 sera free agent cet été et les dirigeants ne vont pas le prolonger d’après les informations rapportées par l’insider Marc Stein.

Les Spurs ont effectivement fait venir De’Aaron Fox en cours de saison dernière et ils ont drafté Stephon Castle, jeune combo guard fraîchement élu ROY. En plus de ça, le club a hérité du deuxième pick de cette draft et devrait a priori le conserver pour sélectionner le très prometteur Dylan Harper. Un autre meneur-arrière grand de taille. Ça commence à faire un embouteillage dans le backcourt, surtout si Paul venait à rester.

Le joueur de 40 ans pourrait donc être amené à se chercher une nouvelle destination. Et un ultime défi avant de prendre sa retraite. Chris Paul n’a jamais gagné le moindre titre, même s’il a longtemps été considéré comme la référence absolue sur son poste. Peut-être qu’il sera tenté de rejoindre son ami LeBron James aux Los Angeles Lakers, histoire d’aller conquérir une dernière fois un titre pour le King et un premier pour Paul. Ou alors peut-être qu’il voudra renforcer un autre contender… ou rejoindre un projet jeune. Pourquoi pas à Charlotte, dans sa Caroline du Nord natale, état auquel il est très attaché.

En tout cas, il y aura forcément une place pour lui quelque part. Le meneur compilait encore 8,8 points et 7,6 passes à 37% à trois-points la saison dernière.