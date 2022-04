La règle imposée par Chris Paul aux Suns à New Orleans

Chris Paul avait décidé de lui-même de mettre en place un couvre-feu pour ses coéquipiers lors des déplacements à New Orleans.

Chris Paul est un général des parquets. Un guide et un chef de vestiaire. Un homme de cette trempe prend parfois des décisions fortes. Le vétéran connait bien la ville de New Orleans, où il a débuté sa carrière, et ses pièges. Du coup, pour éviter que ses coéquipiers se laissent entraîner dans l’atmosphère festive de la ville de Louisiane, il leur a imposé un couvre-feu lors des matches à l’extérieur de ce premier tour des playoffs.

L’information est rapportée par Brian Windhorst, qui ne précise pas pour autant l’horaire exact à laquelle les joueurs des Phoenix Suns devaient rentrer à l’hôtel. Pour les occuper, CP3 avait aussi pris l’initiative de préparer des salles où ses partenaires pouvaient regarder ensemble des matches de playoffs mais aussi jouer aux cartes. Une ambiance entre détente et boulot.

La règle – qui ne venait donc pas du staff – aurait été bien reçue par le reste de l’équipe. Elle a peut-être même été utile puisque les Suns ont éliminé les Pelicans en six manches en s’imposant justement à New Orleans lors du Game 6, avec un match exceptionnel de Chris Paul, auteur de 33 points à 14 sur 14 aux tirs.

