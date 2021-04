Errick McCollum défend aussi mal son frère que son frère défend ses adversaires

Cela fait des années que le tandem formé par Damian Lillard et CJ McCollum est discuté. Leur duo est fantastique en attaque avec deux pistoleros capables de prendre feu à n’importe quel moment. Mais quelle viabilité pour l’équipe qui aligne donc simultanément deux arrières avec des sérieuses lacunes défensives ? Cela fait donc aussi des années que certains se demandent si les Portland Trail Blazers ne devraient pas transférer l’un des deux pour équilibrer le cinq majeur. Errick McCollum a voulu venir en aide à son frère en manipulant des statistiques avancées qu’il ne maîtrise pas apparemment.

I speak facts not opinion/bias. So besides my experience & knowledge of game here’s a fact for you. The avg. defensive rating for an NBA player is 110.6. CJs defensive rating is 113.5. He’s above average by every defensive metric used to evaluate players. What liability? Carry on https://t.co/hJzD9OSS4D

— Errick McCollum (@ErrickM3) April 14, 2021