CJ McCollum révèle quand il a compris que les Knicks seraient champions

Bien avant le sacre de New York, CJ McCollum avait déjà glissé une prédiction étonnante à OG Anunoby en plein match.

Les New York Knicks ont surpris une bonne partie de la NBA en allant chercher le titre en 2026. CJ McCollum, lui, affirme qu’il avait compris très tôt que cette équipe pouvait aller jusqu’au bout.

Le vétéran des Atlanta Hawks a raconté sur SiriusXM NBA Radio qu’il avait même glissé un message très clair à OG Anunoby en plein match, lors du premier tour des playoffs.

« Je n’ai pas été surpris qu’ils gagnent. J’ai même dit à OG, sur la ligne des lancers francs : “Je pense que vous pouvez gagner le championnat.” Quand je regardais leur effectif, la manière dont ils jouaient, leur cohésion, leur concentration et leur intensité, je voyais une équipe capable d’aller très loin. »

À ce moment-là, pourtant, rien n’était encore évident pour New York. Les Knicks avaient terminé la saison régulière avec 53 victoires et la troisième place de la Conférence Est, avant de tomber sur Atlanta dès le premier tour. Les Hawks avaient réussi à leur poser de gros problèmes et même pris l’avantage 2-1 dans la série après un tir décisif de CJ McCollum lors du Game 3.

C’est justement au cœur de cette opposition que l’arrière a senti quelque chose de différent chez les Knicks.

« Pendant qu’on les affrontait, on s’est rendu compte que c’était une très bonne équipe. Ils sont soudés, ils défendent à un très haut niveau, ils chargent très bien les zones et ils ont énormément de joueurs capables de mettre des tirs et de finir les actions. Ils ont aussi un grand closer avec Jalen Brunson, et je pense qu’ils ont trouvé quelque chose. »

La suite lui a donné raison. New York a éliminé Atlanta en six matches, avant d’accélérer de manière impressionnante. Les Knicks ont ensuite balayé les Philadelphia Sixers puis les Cleveland Cavaliers, avant de battre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en Finales NBA pour décrocher leur premier titre depuis 1973.

Jalen Brunson a été élu MVP des Finales après avoir porté l’équipe malgré une blessure au poignet, tandis que Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges et Josh Hart ont tous joué un rôle majeur dans ce parcours historique.

Avec le recul, CJ McCollum estime même que la résistance offerte par Atlanta a peut-être préparé New York pour la suite.

« On les a poussés jusqu’à la limite, et je suis sûr qu’ils ont apprécié qu’on les teste et qu’on les prépare. »

Une façon élégante de revendiquer une petite part de l’histoire. Mais surtout la confirmation qu’avant même que les Knicks ne deviennent champions, certains adversaires avaient déjà compris qu’ils étaient en train d’affronter une équipe très spéciale.

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