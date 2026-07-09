Opéré du poignet gauche après le sacre des Knicks, Jalen Brunson aurait disputé une grande partie des playoffs avec cette blessure. Il devrait être rétabli pour le début de la saison.

On comprend un peu mieux certaines séquences des dernières Finales NBA. On apprend que Jalen Brunson vient d'être opéré du poignet gauche après avoir disputé une grande partie des playoffs avec cette blessure. Heureusement pour les Knicks, la convalescence de leur meneur ne devrait pas compromettre le début de la saison 2026-27.

Selon plusieurs médias américains, dont le New York Post, SNY et ESPN, le capitaine des Knicks a subi une intervention chirurgicale afin de réparer une blessure sérieuse au poignet gauche. Brunson devrait observer environ deux mois de rééducation avant de reprendre progressivement les activités basket plus tard dans l'été. Sauf complication, il devrait être pleinement opérationnel pour le training camp de New York.

Cette opération révèle surtout que le MVP des Finales a évolué diminué tout au long de la campagne des Knicks vers le titre. D'après Ian Begley (SNY), le meneur jouait depuis plusieurs semaines avec une gêne persistante, sans que cela ne l'empêche de porter son équipe dans les moments décisifs. On rappelle que Brunson est gaucher et que ce poignet est donc essentiel pour son shoot.

Malgré cette blessure, Brunson a encore signé des playoffs exceptionnels avec 28,4 points, 6,1 passes décisives et 3,2 rebonds de moyenne. Si son adresse à trois points a connu un passage à vide entre la finale de conférence et le début des Finales NBA, il a continué à multiplier les actions décisives, comme ses fins de match héroïques face à Cleveland puis San Antonio.

« On parle de soirées difficiles au tir pour lui ? Moi, je le vois marquer le lancer franc qui nous offre la victoire [...] Lors du dernier match, il a réussi certains des tirs les plus incroyables que j’aie jamais vus pour nous offrir la victoire », avait déclaré Karl-Anthony Towns à propos de son coéquipier quand les critiques avaient pointé son adresse.

Le meneur de 29 ans avait notamment terminé les Finales en apothéose. Après avoir retrouvé son adresse extérieure lors des trois derniers matchs de la série, il avait livré une performance historique lors du Game 5 en inscrivant 45 points sur le parquet des Spurs. Une prestation qui lui avait permis de devenir le premier joueur de l'histoire des Knicks à atteindre la barre des 40 points dans un match des Finales NBA et de rejoindre un cercle extrêmement fermé de légendes.

À chaud, juste après le sacre, Brunson avait d'ailleurs reconnu que son état physique était loin d'être optimal.

« J'ai mal en ce moment, je ne vais pas vous mentir. J'ai vraiment mal. Mais comme je l'ai déjà dit, l'opportunité était là. Il fallait faire tout ce qu'il fallait. »

Sacré MVP des Finales après avoir également remporté le trophée de MVP des Finales de conférence Est, Jalen Brunson aura donc conduit New York à son premier titre depuis 1973 avec un poignet diminué. Une opération était devenue inévitable, mais le calendrier devrait lui permettre d'être totalement remis pour lancer la défense du titre à l'automne.

Mook #4 NEW YORK - Édition DELUXE : Brunson cover boy !