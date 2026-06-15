REVERSE Mook #4 NEW YORK – Édition DELUXE

Ça y est. Ils l'ont fait !

Après 53 années d'attente, les New York Knicks sont de nouveau champions NBA. Une phrase que plusieurs générations de fans n'espéraient plus forcément lire un jour. Une phrase qui restera à jamais dans l'histoire du basketball.

Et très honnêtement, nous ne pouvions pas laisser cet exploit orphelin de l'une des productions les plus emblématiques de l'histoire de REVERSE.

Hier encore, ce projet n'existait pas. Puis les Knicks ont remporté le titre. Alors nous avons pris une décision qui nous semblait évidente : lancer une réédition DELUXE de notre mythique Mook REVERSE #4 consacré à NEW YORK.

Au programme : une édition collector de 352 pages, avec de nouveaux articles inédits pour raconter ce sacre historique et tout ce qu'il représente pour la ville, la franchise et ses supporters.

Nous reviendrons évidemment sur l'incroyable parcours des Knicks version 2026, cette équipe qui a finalement décroché le Graal après plus d'un demi-siècle d'attente. Nous vous proposerons également un long portrait inédit de Jalen Brunson afin de comprendre le joueur, mais aussi l'homme qui a permis à New York de retrouver sa fierté et son statut. Nous mettrons aussi en lumière tous ceux qui ont contribué à écrire cette épopée : des dirigeants aux joueurs de l'ombre, en passant par les figures qui ont façonné l'identité de cette équipe championne.

Réservez-le dès maintenant pour être sûr de l’avoir

Les préventes ouvrent dès aujourd'hui.

D'abord pour vous permettre de réserver votre exemplaire au plus tôt. Les deux précédentes éditions de ce Mook se sont écoulées extrêmement rapidement et nous préférons vous permettre de sécuriser votre commande dès maintenant. Comme toujours, il s’agira d’une édition limitée !

Mais aussi parce que ces préventes vont nous aider à ajuster le tirage avec notre imprimeur. Plus nous aurons une vision précise de la demande, plus nous pourrons adapter la quantité d'exemplaires produite et éviter les frustrations que nous avons parfois connues par le passé.

Nous préférons également être totalement transparents : les nouveaux articles sont actuellement en cours de rédaction et les travaux graphiques viennent tout juste de démarrer. L'illustration de couverture est notamment en préparation. Comme souvent chez REVERSE, mais peut-être encore davantage cette fois-ci, vous serez associés à l'aventure. Nous partagerons régulièrement les coulisses de la fabrication, les avancées éditoriales, les choix graphiques et les différentes étapes de production de cet opus XXL dont les expéditions débuteront fin août.

Parce que notre ambition est tout simplement de faire de cette édition collector de 352 pages la référence ultime sur l'histoire du basketball à New York.

La Bible ultime du basket new-yorkais.

Par rapport à l'édition originale de ce mook, nous avons donc rajouté 152 pages originales et inédites pour aller encore plus au fond des choses et mieux mettre en valeur et en perspective la culture basket de cette ville unique.

De par son volume et son format (couverture cartonnée rigide, papier 120 gr), jamais le Mook ne s'était autant rapproché du livre d'art.... mais ce n'est pas tout.