En quête d'un nouveau pivot après plusieurs départs, les Knicks auraient coché le nom de Jonas Valanciunas.

Les New York Knicks continuent de chercher des renforts dans la raquette après un début de free agency marqué par plusieurs départs. Selon Ian Begley, la franchise s'intéresserait désormais à Jonas Valanciunas, récemment coupé par les Denver Nuggets.

Valanciunas parmi les priorités des Knicks

Champion NBA en titre, New York a perdu cet été Mitchell Robinson, parti aux Boston Celtics, ainsi qu'Ariel Hukporti, qui s'est engagé avec les Philadelphia 76ers.

Pour compenser ces départs, les Knicks explorent plusieurs pistes, et Jonas Valanciunas figure parmi les profils étudiés.

Le pivot lituanien est devenu libre après avoir été coupé par Denver, qui a préféré récupérer de la flexibilité financière plutôt que de conserver son contrat.

Un intérêt déjà ancien

Toujours selon Ian Begley, les Knicks avaient déjà tenté leur chance auprès de Valanciunas lors de la free agency 2024.

Cette fois, le contexte semble plus favorable. Le joueur de 34 ans souhaite d'abord explorer toutes les possibilités qui s'offrent à lui en NBA avant d'envisager un retour en Europe.

Selon Donatas Urbonas, Jonas Valanciunas dispose déjà d'un accord de deux ans avec le Zalgiris Kaunas, mais il privilégierait encore une dernière opportunité dans la ligue.

Si une équipe le réclame sur le marché des waivers, elle devra en revanche assumer l'intégralité de son salaire de 10 millions de dollars pour la saison 2026-2027.

La saison dernière, Jonas Valanciunas a disputé 65 rencontres avec les Nuggets, compilant 8,7 points, 5,1 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne à 58,2 % de réussite au tir.