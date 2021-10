CJ McCollum, le déclic enfin tant attendu à Portland ?

CJ McCollum a fait l'objet de très nombreuses discussions ces derniers mois. Considéré comme le numéro 2 des Portland Trail Blazers pour épauler Damian Lillard, l'arrière a beaucoup déçu. Sans être "mauvais" statistiquement, le joueur de 30 ans n'a pas représenté un soutien assez efficace pour son leader.

Et avec l'incapacité de cette équipe à passer un cap, son nom a été très régulièrement mentionné dans les rumeurs pour un éventuel trade. Mais avec son contrat à 100 millions de dollars jusqu'en 2024, le natif de Canton n'incarne pas un élément facile à bouger.

Puis avec l'arrivée de l'entraîneur Chauncey Billups cet été, il y avait aussi l'espoir de trouver la bonne formule avec McCollum. Un choix qui s'avère, pour le moment, payant.

CJ McCollum part fort !

Car si Lillard a du mal à lancer la machine, McCollum affiche déjà une belle forme. Dans ses performances, l'arrière n'est pas irréprochable. Il a même du déchet, à l'image de son 8/21 aux tirs cette nuit contre les Memphis Grizzlies (116-96).

Mais il reste investi et impliqué (25 points). Et surtout, le #10 pick de la Draft 2013 prend ses responsabilités. Un signal d'autant plus fort que Lillard se trouve un peu en galère avec son tir. Plutôt que de se planquer (une critique souvent réalisée par le passé), McCollum a réalisé un pas en avant.

Dans le collectif des Blazers sous Billups, avec une balle qui circule plus, il réalise un début de saison canon : 26,8 points, 4,8 rebonds et 3 passes décisives de moyenne. A 49% aux tirs, 48% à longue distance et 90% sur la ligne (des records en carrière).

"Collectivement, je pense que nous pouvons toujours jouer à ce niveau, je le pense vraiment. Nous sommes concentrés défensivement sur ce que nous devons faire, sur ce que les adversaires veulent faire, nous les défions et nous éliminons les problèmes. Et offensivement, j'ai le sentiment que nous avons tellement de gars qui peuvent faire la différence. Nous pouvons partager le ballon, et profiter de nos stops défensifs pour courir. En jouant de la bonne manière, nous pouvons devenir une très bonne équipe", a assuré Billups.

Dans ce schéma, McCollum se régale et se distingue. La preuve : avec 20 tirs réussis derrière l'arc, il s'impose comme le leader dans ce secteur en NBA.

Pourquoi transférer CJ McCollum sera complexe pour les Blazers

Un statut à confirmer...

Mais comme souvent dans les analyses de début de saison, il faut éviter de s'emballer. En 4 matches, on peut bien évidemment voir que CJ McCollum se trouve dans une bonne période. Mais est-elle durable ? Peut-il confirmer sur la durée ? Il est encore trop tôt pour répondre à ces questions.

Cependant, après une intersaison très animée pour lui (par rapport aux rumeurs), sa réaction sur les terrains reste intéressante. Elle prouve déjà une vraie force mentale. Mais aussi une envie de prouver sa valeur.

Malgré les critiques, le #3 des Blazers parvient à se concentrer simplement sur ses performances.

"Il y aura des fans qui vous aimeront, d'autres qui ne seront pas fans de vous. Et d'autres encore qui vous apprécieront, mais qui voudront quand même que vous soyez échangé. Je ne le prends pas à cœur. Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion et j'apprécie les fans passionnés. J'ai hâte de poursuivre ma carrière ici. J'ai hâte d'assumer mes responsabilités. Et je n'ai aucun problème avec les conséquences d'être un joueur très médiatisé, très bien payé et attendu par rapport à ses performances", avait assuré CJ McCollum avant le coup d'envoi de la saison.

Pour le moment, CJ McCollum se montre clairement à la hauteur de ses propos. Et en continuant sur cette lancée, ses détracteurs seront très rares. Comme les rumeurs d'un éventuel trade... Mais encore faut-il conserver ce rendement quand Damian Lillard retrouvera de sa superbe.

Il s'agit très certainement de l'une des clés pour les ambitions de Portland.

