Clap de fin pour les San Antonio Spurs

Après Tobias Harris, Harrison Barnes et une Draft ciblée, les Spurs estiment leur recrutement quasiment terminé. Brian Wright mise désormais sur la progression interne de son groupe.

Les San Antonio Spurs devraient désormais vivre une intersaison beaucoup plus calme. Après avoir renforcé leur effectif avec plusieurs recrues ciblées, le general manager Brian Wright a expliqué que la franchise n'envisageait pas de nouveaux mouvements majeurs... sauf opportunité impossible à refuser.

Finalistes NBA pour la première fois depuis 2014, les Spurs ont choisi de miser sur la continuité tout en ajoutant des vétérans capables d'apporter ce qui leur a manqué face aux Knicks : de la taille, de la dureté et de l'expérience.

« Comme je l'ai toujours dit, ce sont les joueurs sur le terrain qui dictent la vitesse à laquelle on avance. Ils sont allés très vite cette saison. Nous serons toujours méthodiques dans notre approche et dans l'analyse des mouvements qui ont du sens pour cette équipe », a expliqué Brian Wright à ESPN.

Le recrutement de Tobias Harris illustre parfaitement cette philosophie. L'ancien ailier des Pistons s'est engagé pour deux saisons et 31 millions de dollars afin d'apporter du spacing, du scoring et une présence physique qui a fait défaut à San Antonio lors des Finales. Wright a d'ailleurs insisté sur ce point.

« Ce que l'on a appris pendant les playoffs, c'est l'importance de la dimension physique. On l'a tous vu, on l'a tous ressenti. Notre équipe a élevé son niveau au fil des séries, mais ce n'était pas encore suffisant. »

Harris devrait débuter la saison dans un rôle de sixième homme derrière Julian Champagnie, récemment prolongé pour trois ans et 45 millions de dollars. Les Spurs ont également conservé Harrison Barnes pour une saison supplémentaire, tout en renforçant leur secteur intérieur lors de la Draft avec Jayden Quaintance et Tarris Reed Jr.

Sauf énorme opportunité sur le marché, l'effectif autour de Victor Wembanyama semble donc désormais quasiment bouclé. Le message de Brian Wright est clair : San Antonio estime avoir trouvé le bon équilibre et préfère miser sur la progression interne de son jeune groupe plutôt que de bouleverser une équipe déjà finaliste NBA.

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