Tristan Thompson est de retour à Cleveland. Selon Shams Charania de The Athletic, le pivot est sur le point de signer un nouveau contrat avec son ancienne franchise. Thompson a passé neuf saisons aux Cavaliers, qui l’ont sélectionné en 4e position de la draft 2011, jouant un rôle clé lors du titre de 2016 aux côtés de LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love.

Avec une moyenne de 9 points et 8,4 rebonds en carrière, Thompson devrait renforcer la raquette de l’équipe de l’Ohio, derrière Evan Mobley et Jarrett Allen. L’expérience de l’intérieur de 32 ans s’avérerait précieuse pour ce jeune groupe dirigé par Darius Garland et Donovan Mitchell. Néanmoins, son contrat n’est que partiellement garanti pour le moment, d’après John Hollinger de The Athletic.

Après un exercice 2022-2023 sans contrat, Tristan Thompson a été signé par les Lakers pour les playoffs. Il n’a joué que six matchs, pour une moyenne de 5,3 minutes, en post-saison avec Los Angeles. Ainsi, son rôle dans la rotation de J.B. Bickerstaff devrait rester mineur.

Les meilleures années de l’athlète canadien sont derrière lui. Depuis son départ des Cavaliers, en 2020, il est passé par cinq franchises NBA différentes (Celtics, Kings, Pacers, Bulls, Lakers), où il n’a pas connu le succès escompté.

