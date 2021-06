Mais COMMENT Clint Capela a mis ce tir complètement WTF ??????

Tout souriait aux Atlanta Hawks hier soir – même si l’ambiance n’est vraiment pas à la fête en NBA suite à la blessure de Giannis Antetokounmpo. Malgré l’absence de Trae Young, les joueurs de Nate McMillan ont su l’emporter contre les Milwaukee Bucks. Avec une très forte réussite tout au long de la soirée. Une adresse illustrée par ce panier absolument improbable de Clint Capela.

HOW ON EARTH DID CAPELA HIT THIS SHOT? 🤯 pic.twitter.com/iqFmN3a9EM

— NBA TV (@NBATV) June 30, 2021