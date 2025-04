Les résultats du dimanche en NBA

Magic @ Hawks : 105-117

Hornets @ Celtics : 86-93

Knicks @ Nets : 113-105

Pacers @ Cavs : 126-118, après deux prolongations

Wizards @ Heat : 119-118

Bulls @ Sixers : 122-102

Pistons @ Bucks : 133-140, après prolongation

Nuggets @ Rockets : 126-111

Mavs @ Grizzlies : 97-132

Jazz @ Wolves : 105-116

Thunder @ Pelicans : 115-100

Raptors @ Spurs : 118-125

Clippers @ Warriors : 124-119, après prolongation

Lakers @ Blazers : 81-109

Suns @ Kings : 98-109

Le tableau du play-in et des playoffs 2025

- Denver n'a pas eu trop de mal à valider sa 4e place lors de son déplacement à Houston. Les Rockets ont vite lâché prise et laissé leurs joueurs majeurs se reposer avant le 1er tour des playoffs. Les Nuggets ont pu compter sur Michael Porter Jr (19 pts), Aaron Gordon et Nikola Jokic (18 pts chacun), eux-mêmes laissés au frigo une fois l'écart créé. On notera que Jokic est devenu le premier joueur de l'histoire à finir une saison avec au moins 55% d'adresse globale et 40% d'adresse à 3 points...

- Les Clippers se sont octroyés la cinquième place à l'Ouest en remportant le choc face aux Warriors pour leur 8e victoire consécutive. Le match s'est fini en prolongation et la paire James Harden (39 pts, 10 asts) - Kawhi Leonard (33 pts), aidée par Ivica Zubac (22 pts, 17 rbds), a fait la différence. Les deux paniers à 3 points consécutifs de Harden et ses quatre lancers en prolongation ont été cruciaux, pour répondre aux 36 points de Stephen Curry. Los Angeles affrontera Denver au 1er tour, alors que Golden State devra se défaire de Memphis au play-in.

- Minnesota a aussi poinçonné son billet pour le 1er tour avec un affrontement à venir face aux Lakers. Les Timberwolves ont facilement dominé Utah, grâce notamment aux 43 points d'Anthony Edwards, qui a vu sa suspension annulée après effacement de sa 18e faute technique. Rudy Gobert a confirmé sa bonne forme du moment avec une moisson à l'intérieur : 19 points, 18 rebonds, 4 contres.

- OKC a fini son historique saison 2024-2025 sur une nouvelle victoire, à l'extérieur contre New Orleans. Les cadres étaient évidemment au repos, ce qui n'a pas empêché Aaron Wiggins (26 pts) de se faire plaisir et le rookie Branden Carlson (26 pts, 10 rbds) de se mettre en évidence. Le Thnnder boucle officiellement la saison avec le plus grand différentiel de points (12.9 de plus que l'adversaire en moyenne) de l'histoire de la NBA, devant les Lakers de 1972-1973.

- Les remplaçants des Mavs et des Grizzlies se sont affrontés avec une victoire de Memphis à la clé. Lamar Stevens a battu son record de points en NBA (31) pour l'occasion. Les deux équipes devront passer par le play-in et sont susceptibles de s'affronter si Memphis perd face à Golden State et si Dallas se défait de Sacramento.

- L'équipe B des Lakers, avec Bronny James (4 pts, 6 asts, 3 rbds, 4 stls) dans le cinq s'est logiquement inclinée à Portland.

- Idem pour Phoenix, sans ses trois meilleurs joueurs, à Sacramento. Les Kings ont validé leur avantage du terrain au play-in, où ils affronteront Dallas, avec des double-doubles pour les Lituaniens Domantas Sabonis (20 pts, 12 rbds) et Jonas Valanciuns (22 pts, 10 rbds).

- Zaccharie Risacher n'a joué que 10 minutes (6 pts, 2 rbds, 1 blk) lors de la victoire des Hawks face au Magic. Le Français sera en action dans la nuit de mercredi à jeudi contre le même adversaire, mais cette fois avec un enjeu réel : une qualification pour le 1er tour des playoffs. Keaton Wallace a profité du turnover effectué par Quin Snyder pour réussir un triple-double (15 pts, 15 asts, 11 rbds).

- Tidjane Salaün était titulaire contre Boston pour le dernier match de sa saison rookie. Il a fini avec 5 points, 5 rebonds et 2 passes, mais avec un vilain 1/11. Moussa Diabaté était lui de retour en sortie de banc pour 10 points, 9 rebonds et 2 interceptions en 25 minutes. Boston l'a emporté avec 34 points de Payton Pritchard, qui espère décrocher le titre de 6th man of the year dans quelques jours.

- Mikal Bridges a bouclé une nouvelle saison à 82 matches en participant au derby contre Brooklyn. Sauf que l'ancien ailier des Suns et des Nets a simplement débuté la partie et a commis une faute au bout de 6 secondes pour pouvoir regagner le banc tout en préservant sa série. Pas top... New York l'a emporté avec 29 points de Landry Shamet. Pacôme Dadiet a eu droit à 11 minutes en sortie de banc (4 pts, 4 rbds).

Mikal Bridges started, committed a foul, and checked out after 6 seconds just so he could keep up his streak of games played 😭 He's currently at 556 👀 pic.twitter.com/zBHSSg1kT9 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2025

- Les équipes B ou presque des Pacers et des Cavs se sont fait plaisir avec un match achevé en double prolongation. Les Pacers l'ont emporté grâce aux 86 points de leur banc et malgré les 31 points de Jaylon Tyson.

- Miami avait mis presque tout le monde au repos pour le dernier match de saison régulière à la maison contre Washington. Résultat, malgré les 41 points de Jaime Jaquez, le Heat a été surpris par les Wizards. Alex Sarr n'a joué que 16 minutes mais a eu le temps de compiler 10 points, 8 rebonds et 4 passes. L'homme du match : Bub Carrington, auteur de 15 points et 9 passes, mais aussi et surtout du game winner au buzzer sur ce drive assez fou. Carrington est par ailleurs le seul rookie de cette cuvée à avoir joué les 82 matches de la saison.

BUB CARRINGTON ENDS HIS ROOKIE SEASON WITH A GAME-WINNER 🔥 ONLY ROOKIE TO PLAY ALL 82 GAMES 🙌 pic.twitter.com/kxKFeEK2KK — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2025

- Chicago a préparé son match de play-in contre Miami en dominant Philadelphie dans un match sans grand relief.

- Milwaukee et Detroit avaient mis la majeure partie de leurs cadres au repos. Le match est tout de même allé en prolongation, avec une victoire des Bucks au final. Pat Connaughton est sorti de sa boite pour claquer son record en NBA avec un match à 43 points et 11 rebonds.

- Les Spurs, décidément chauds dans cette fin de saison, ont effacé 22 points de retard contre les Raptors de Scottie Barnes (35 pts) pour l'emporter. Chris Paul est devenu le troisième joueur d'au moins 39 ans à boucler une saison complète de 82 matches, après John Stockton et Michael Jordan.

