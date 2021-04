On parle finalement très peu des San Antonio Spurs et de DeMar DeRozan cette saison. Pourtant, l'ancien joueur des Raptors fait une excellente saison et est l'une des principales raisons pour lesquelles on retrouvera les Texans au play-in tournament dans quelques semaines.

Pas plus tard que la nuit dernière, DeMar DeRozan a été incroyablement précieux en inscrivant 11 de ses 32 points dans les dernières 7:40 du match contre les New Orleans Pelicans. Stan Van Gundy n'a pas jugé bon de faire des prises à deux sur le Californien dans le money time et ce dernier l'a fait payer cash aux Pels.

Au sortir de cette rencontre qu'il a disputée en serrant les dents à cause de douleurs à la cuisse - Gregg Popovich a d'ailleurs expliqué qu'il pensait le faire sortir pour de bon dès le 1er quart-temps - DeRozan est revenu sur la facilité avec laquelle il a pu scorer en fin de match. La punchline est imagée, un peu curieuse, mais assez rafraîchissante.

Les équipes réfléchiront effectivement à deux fois avant de laisser l'intéressé sans surveillance renforcée dorénavant... Cette saison, DeMar DeRozan tourne à 21.2 points, 7.2 passes (record en carrière) et 4.4 rebonds à 49%, le meilleur pourcentage d'adresse de toute sa carrière.

DeMar DeRozan, on teams choosing not to double him in big moments down the stretch: “If you want to stay on the island with me, I’m going to be the one to get the pineapple first … whatever the hell that means.”

— Jeff McDonald (@JMcDonald_SAEN) April 25, 2021