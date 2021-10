Collin Sexton a claqué un énorme poster sur Nicolas Batum !!!

Nicolas Batum a déjà mis le contre de sa vie lors des derniers Jeux Olympiques. Mais mercredi soir, en essayant de ralentir Collin Sexton, il a pris le poster de la nuit. Le Français a eu le mérite de se présenter face au meneur athlétique et dynamique des Cleveland Cavaliers. Mais ça s'est mal terminé pour lui.

Le dunk est bien lourd. Et il a même fait réagir LeBron James.

My goodness Young Bull! 😤😤😤. With the left too

— LeBron James (@KingJames) October 28, 2021