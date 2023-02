Anthony Edwards et Jaden McDaniels ont éteint Luka et Kyrie sur une possession-clé

La dernière possession du match entre Minnesota et Dallas est assez folle en termes d'intensité défensive. Même Luka Doncic et Kyrie Irving n'ont pas trouvé de solution.

Pas de chance pour Luka Doncic et Kyrie Irving, ils sont tombés sur un os alors qu'ils espéraient remporter leur premier match ensemble cette nuit contre Minnesota. Ce qui les a séparés de la victoire, outre une performance collective insuffisante, c'est ce qui s'est produit sur leur dernière possession, alors qu'ils n'avaient que trois points de retard et espéraient décrocher la prolongation. Avec Doncic et Irving sur le parquet, c'était une possibilité tout à fait crédible quand on connaît leur capacité à shooter. Problème, Anthony Edwards et Jaden McDaniels n'étaient pas du tout d'accord.

Les deux jeunes Wolves ont chassé les deux superstars adverses sur une séquence qui compte parmi les plus spectaculaires en défense de toute la saison. Voir deux virtuoses comme Luka Doncic et Kyrie Irving être totalement empêchés de manoeuvrer, c'est assez saisissant et aucun des deux n'a pu déclencher le moindre tir en 14 secondes. Taurean Prince est venu finir le job en piquant le ballon à Kyrie pour plier le match.

Regardez bien l'intelligence et l'intensité mises par Anthony Edwards et Jaden McDaniels.

"Ils étaient vraiment chauds en fin de match (Kyrie Irving a marqué 26 points dans le seul 4e quart-temps, NDLR). Il a fallu qu'on essaye de les calmer. Le coach nous a demandé à Jaden et à moi si on voulait faire faute. J'ai dit : non, faisons un stop. Jaden et moi on est là pour ça, donc mettez nous sur leurs deux meilleurs joueurs", a expliqué Anthony Edwards.

Anthony Edwards and Jaden McDaniels just put on one of the best defensive sequences I have ever seen in my entire life. The Timberwolves’ 2020 draft class is special.

Il y a des victoires qui peuvent être fondatrices pour la suite. Voir le meilleur scoreur de l'équipe défendre le plomb de concert avec un autre jeune talent, ce n'est pas anodin. Minnesota est 8e à l'Ouest, mais n'a qu'une victoire de moins que Phoenix, qui est 4e. Avec une bonne fin de saison, voir les Wolves avec l'avantage du terrain en playoffs n'est pas du tout impossible.