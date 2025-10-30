Invité du Pivot Podcast, Kevin Durant a pris le temps d’analyser ce qui fait aujourd’hui la force du jeu offensif des Houston Rockets : sa capacité à impacter les actions, même sans toucher le ballon, grâce à son efficacité et à la peur qu'il inspire.

La star de 37 ans a expliqué comment sa simple présence modifie l’équilibre défensif et facilite la tâche d’Alperen Sengun, le jeune pivot autour duquel Houston a bâti son attaque.

« L’an dernier, Sengun attrapait souvent le ballon en haut de la raquette et il avait un coéquipier à côté de lui en périphérie. Maintenant, je suis là », a raconté Durant. « Ce gars (en défense) ne va pas me laisser ouvert pour un tir. Il va peut-être me coller pour me couper de la passe. Et ça lui laisse un peu plus d’espace pour bosser. Je ne suis peut-être pas impliqué dans cette action, je ne touche peut-être pas la balle, mais je sens que j’ai contribué en partie. Même s’il a fait 100% du travail , lui avoir donné ne serait-ce qu’un centimètre d’espace, pour moi c’est une victoire. »

Pour Durant, ce type de détails fait toute la différence :

« Les gens ne comprennent pas toujours cet aspect du jeu. Ils pensent juste : ‘Vas-y, marque.’ Mais ça aussi, c’est important. »

Au-delà de ces ajustements tactiques, Durant continue d’afficher un niveau d’efficacité impressionnant. Sur les trois premiers matchs de la saison, il tourne à 26,3 points, 6 rebonds, 2,3 passes et 1,3 interception de moyenne, à 50 % de réussite au tir. Des stats qui permettront encore de fournir du spacing à ses équipiers.

À Houston, où la hiérarchie offensive se partage entre Sengun, Jalen Green et le double MVP, l’équilibre semble déjà trouvé. Et Kevin Durant prouve qu’il sait aussi briller dans l’ombre du ballon.

