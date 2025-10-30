Les équipes n'ont joué que 4 ou 5 matches en NBA cette saison, mais pour certaines on a déjà très envie d'appuyer sur le gros bouton rouge qui se trouve dans la mallette de leur General Manager. Il est toujours temps de changer de trajectoire et de se mettre à gagner un nombre décent de matches, mais quelques unes d'entre elles ont déjà l'air d'être parties pour une saison morose ou qui les verra finir l'arrière-train entre deux chaises. Et à choisir entre l'inconfort du ventre mou et les abysses qui, elles, ont des débouchés positifs...

Vous serez peut-être surpris de voir que pour la première fois depuis un certain temps, les Chicago Bulls ne sont pas (en tout cas pas encore) dans cette catégorie d'équipes pour lesquelles on est déjà déprimé au bout de deux semaines. D'autres ont pris leur place et cela n'inclut évidemment pas les équipes dont on avait déjà compris avant l'entame de la saison qu'elles avaient pour ambition principale de faire du bon gros tanking de cochon.

Les Sacramento Kings

Peut-être l'équipe la moins agréable à voir jouer depuis le début de la saison, en tout cas parmi celles qui ont pour objectif d'aller en playoffs... Ce n'est pas tellement que les Kings sont mauvais. Il y a toujours de bons joueurs de basket et même des All-Stars dans ce groupe. Mais offensivement, c'est quand même sacrément sclérosé et stéréotypé, sans recours possible à des shooteurs fiables. On a l'impression de voir Domantas Sabonis se décarcasser comme Ducros tout seul près du cercle, pendant que le reste de l'équipe fait acte de présence.

Beaucoup trop de un contre un, peu ou pas de circulation de balle... C'est déjà le moment de se demander s'il ne faut pas faire table rase pour poursuivre les travaux après le départ de De'Aaron Fox la saison dernière. On regrettera que l'ère Laser Beam ait été un feu de paille, mais il y a besoin de nouveaux visages et de perspectives nouvelles. Il y a plein de prospects excitants dans la prochaine cuvée les gars, donc n'hésitez pas à tout mettre en soldes pendant la braderie de février...

Les Indiana Pacers

J'adore la manière dont cette équipe arrive à être dans le coup presque jusqu'au bout dans des matches où l'infirmerie est totalement pleine, particulièrement sur les postes 1 et 2. Mais ce démarrage l'a confirmé, ce sera trop compliqué sans Tyrese Haliburton, surtout si ceux qui sont censés le remplacer ou se mettre davantage en lumière en son absence sont tous blessés. Rick Carlisle est un coach à l'ancienne qui ne s'imagine jamais démarrer une saison avec la loterie en tête, mais là ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Récupérer le Prince Hali (copyright Benjamin Moubèche), l'essentiel du groupe qui a poussé OKC en 7 matches en Finales NBA - à l'exception de Myles "Judas" Turner et récupérer un capital de Draft très élevé pour renforcer l'équipe, ça semble être un scénario plutôt cool pour revenir sur le devant de la scène.

Les Dallas Mavericks

Il y a déjà un million de blessés d'un match à l'autre (et pas toujours les mêmes), Anthony Davis qui sera probablement en intermittence pour justement gérer ses traditionnels petits pépins, et des ambitions affichées par leur GM qui sont impossibles à tenir vu le niveau de l'Ouest... En tradant Klay Thompson pour qu'il retrouve une situation sympa avant de raccrocher et en acceptant une saison dans les bas fonds tout en permettant à Cooper Flagg de se développer à l'ancienne, comme un n°1 de Draft dans une équipe très médiocre, Dallas se ferait peut-être une faveur.

Les New Orleans Pelicans

Ah non, pardon. On avait oublié. Ils n'ont pas le loisir d'être nuls cette saison, puisqu'ils ont filé leur 1e tour 2026 non-protégé (!!!) pour grimper de dix rangs à la Draft 2025 et prendre Derik Queen. Bon chance, comme on dit en Albanie (en tout cas dans les polars américains). Ou alors il faut là aussi s'inscrire à la Grande Braderie de Lille et récupérer des 1st round picks en échange des joueurs avec le plus de valeur dans ce groupe...

Les Toronto Raptors

Là aussi c'est une "take" un peu précoce et possiblement prématurée, mais on n'a pas l'impression que cela sera d'une grande utilité pour les Raptors de se battre d'arrache-pied pour finir 10e. Il y a eu plusieurs opportunités de reconstruire l'équipe via la Draft par le passé, mais Masai Ujiri n'a jamais accepter le tanking et a fini par perdre Siakam, Anunoby ou VanVleet dans des deals où leur valeur avait drastiquement chuté. Toronto a des joueurs de qualité, mais pas forcément LE joueur - no offense Scottie Barnes - autour duquel bâtir quelque chose qui ramènera la franchise au sommet. Avec les Barrett, Quickley et Ingram pour ne citer qu'eux, il y a, à la fois, de quoi finir dans le top 10 à l'Est, et la possibilité de monter un package pour exister encore davantage lors de la prochaine Draft. Si le démarrage poussif et ultra-permissif (euphémisme) défensivement se confirme pour les joueurs du très intense Darko Rajakovic, il sera normalement encore temps d'accepter de repartir de zéro ou presque.