Comment les Spurs ont totalement effacé Alex Caruso

San Antonio a trouvé comment neutraliser Alex Caruso, un ajustement défensif qui a largement participé à l’effondrement offensif du Thunder.

Après trois matches à empoisonner San Antonio, Alex Caruso a brutalement disparu du paysage dans le Game 4. Les Spurs ont complètement neutralisé le vétéran du Thunder dimanche soir lors de leur démonstration face à Oklahoma City (103-82), dans un match où toute l’attaque d’OKC s’est lentement désintégrée sous la pression défensive texane.

Depuis le début de cette finale de conférence, Caruso était pourtant devenu un problème majeur pour San Antonio. Le Divin Chauve avait surpris tout le monde avec une agressivité offensive impressionnante, culminant même à 31 points en sortie de banc lors du Game 1, le meilleur total de sa carrière en playoffs. Derrière, il avait encore ajouté 17 points puis 15 points dans les Games 2 et 3.

Mais Mitch Johnson et son staff ont fini par trouver la parade. Résultat : Caruso a terminé le Game 4 avec zéro point, un seul tir tenté… et une influence quasiment inexistante.

Pire encore pour Oklahoma City, le Thunder a été dominé de 22 points pendant les seulement 14 minutes passées par Caruso sur le parquet. Une statistique rarissime pour un joueur réputé justement pour sa capacité à faire gagner son équipe via les détails invisibles.

Et cela a complètement changé le visage du match. Parce qu’avec les blessures de Jalen Williams et Ajay Mitchell, Oklahoma City avait encore davantage besoin du secondary playmaking et de l’activité offensive de Caruso autour de Shai Gilgeous-Alexander. Au lieu de ça, le Thunder s’est retrouvé sans véritable relais offensif fiable pendant quasiment toute la rencontre.

San Antonio a alors déroulé son plan avec une précision clinique. Les Spurs ont constamment attaqué la peinture, compilant 50 points dans la raquette contre seulement 36 pour OKC. Ils ont également parfaitement contrôlé le ballon avec seulement 13 pertes de balle, pendant que le Thunder s’enfonçait dans le chaos avec 20 turnovers.

Mais l’un des vrais ajustements gagnants de ce Game 4 reste probablement ce travail défensif sur Caruso. Depuis des années, le vétéran construit sa réputation sur sa capacité à survivre sans ballon, à couper intelligemment, à sanctionner les aides et à transformer le chaos en opportunités. Cette fois, San Antonio lui a retiré absolument tout ça.

Pas d’espace. Pas de rythme. Pas de lecture simple. Et le Thunder a immédiatement paru beaucoup plus limité offensivement.

La série retourne désormais à Oklahoma City pour un Game 5 pivot. Après cette gifle tactique, on attend avec impatience la réponse du coaching staff d'OKC.

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