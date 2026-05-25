Jalen Duren : Les Pistons face à un énorme casse-tête à 287 millions de dollars !

Jalen Duren vient de débloquer un contrat potentiel à… 287 millions de dollars après sa sélection dans la All-NBA Third Team.

La saison magique des Pistons continue d’avoir des conséquences massives… jusque dans les bureaux de la franchise. Quelques heures après l’annonce des All-NBA Teams, Detroit a découvert que la superbe progression de Jalen Duren allait potentiellement lui coûter une fortune.

Grâce à sa sélection dans la All-NBA Third Team, le pivot de 22 ans devient désormais éligible à une extension maximale gigantesque estimée à 287,1 millions de dollars sur cinq ans. Oui, oui, vous avez bien lu, près de 300 millions.

Cette nomination vient récompenser l’énorme saison régulière des Pistons, auteurs de 60 victoires et d’un retour fracassant parmi les cadors de l’Est sous les ordres de JB Bickerstaff. Detroit place même deux joueurs dans les All-NBA Teams puisque Cade Cunningham figure lui dans la First Team après sa campagne exceptionnelle.

Une nomination méritée, mais...

Et honnêtement, la sélection de Duren n’a rien d’un cadeau. Le pivot a tourné à 19,5 points et 10,5 rebonds de moyenne cette saison, devenant la machine intérieure parfaite pour accompagner Cunningham dans le pick-and-roll. Impact physique monstrueux, domination au rebond, efficacité près du cercle, progression dans la lecture du jeu : Duren a franchi un vrai cap cette année.

Le problème, c’est que les playoffs ont aussi rappelé pourquoi Detroit hésitera probablement avant de lui donner les clés du coffre-fort. Face aux Cavaliers au deuxième tour, Duren a nettement baissé de régime. Moins dominant physiquement, plus limité offensivement lorsque le jeu ralentit, parfois ciblé défensivement : certaines limites de son profil sont apparues au pire moment.

Et voilà désormais les Pistons face à un dilemme XXL. Faut-il vraiment offrir près de 300 millions à un intérieur qui n’a encore jamais prouvé qu’il pouvait dominer une série de playoffs ? Ou faut-il au contraire sécuriser immédiatement un pivot de 22 ans déjà All-NBA avant que sa valeur continue d’exploser ?

Les playoffs de Jalen Duren ont viré au désastre historique

Jalen Duren : clé de voute de la franchise des Pistons ?

Selon les projections de Spotrac, un compromis plus réaliste pourrait finalement émerger autour d’un contrat de 185 millions sur cinq ans, soit environ 37 millions annuels. Une somme déjà énorme, mais plus cohérente avec le statut actuel du joueur.

Et c’est probablement là que se trouve le vrai débat autour de Duren. Parce qu’en saison régulière, le pivot des Pistons ressemble déjà à une machine statistique. Son duo avec Cade Cunningham est devenu l’un des moteurs les plus efficaces de toute la conférence Est. Detroit a retrouvé une identité physique, agressive et dominante dans la peinture grâce à lui.

Mais en playoffs, la question reste ouverte. Peut-il devenir une superstar intérieure capable de porter une équipe vers les Finales ? Ou restera-t-il un très gros joueur de saison régulière dont les limites apparaissent lorsque les défenses ont le temps de le cibler sur une série entière ?

Les Pistons vont devoir trancher rapidement. Et leur décision pourrait définir toute la prochaine décennie de la franchise. Parce qu’avec Cade Cunningham déjà installé comme franchise player et Jalen Duren désormais candidat à un contrat colossal, Detroit entre officiellement dans une nouvelle dimension : celle où les bonnes surprises coûtent extrêmement cher.