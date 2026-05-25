All-NBA : Victor Wembanyama logiquement nommé dans le premier cinq

La NBA a finalement dévoilé les joueurs retenus dans ses trois meilleurs cinq de la saison. Avec Victor Wembanyama dans le premier.

Troisième du vote pour le MVP, Victor Wembanyama est aussi officiellement, et ce n’est évidemment pas une surprise, un joueur All-NBA. La ligue a enfin nommé les 15 joueurs retenus dans les différents meilleurs cinq de la saison et le Français intègre la first team en compagnie des autres cadors que sont Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Cade Cunningham et Luka Doncic.

Le deuxième cinq est constitué de Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Kevin Durant et Kawhi Leonard. Enfin, la troisième All-NBA Team se compose de Jalen Duren, qui sera donc éligible au super max cet été, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey et Jamal Murray.

Victor Wembanyama a aussi été nommé dans le premier cinq défensif de la saison. Il est parti pour truster ces positions pendant de très nombreuses années s'il joue suffisamment de matches pour rester éligible chaque saison. 5 des 15 joueurs retenus dans l'une des trois All-NBA Teams sont engagés sur les finales de Conférence et tous ont joué les playoffs à l'exception de Kawhi Leonard, sorti au play-in avec les Los Angeles Clippers. Le Oklahoma City Thunder et les Denver Nuggets sont les deux seules équipes à compter deux joueurs nominés.

Victor Wembanyama est-il déjà le meilleur joueur français de l’Histoire ?