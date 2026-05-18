Brillant toute la saison avec Detroit, Jalen Duren s’est totalement effondré en playoffs avec une statistique historiquement inquiétante.

Jalen Duren sort d’une saison régulière exceptionnelle… mais ses playoffs 2026 ont viré au cauchemar total pour les Detroit Pistons.

Éliminé lourdement par les Cleveland Cavaliers lors du Game 7 des demi-finales de conférence Est (125-94), le pivot a symbolisé les énormes difficultés offensives de Detroit pendant cette campagne postseason.

Et les chiffres sont particulièrement brutaux.

Après avoir tourné à 19,5 points de moyenne durant la saison régulière et décroché la première sélection All-Star de sa carrière, Jalen Duren n’a produit que 10,2 points par match en playoffs.

Une chute statistique historique.

Selon la spécialiste des stats Keerthika Uthayakumar, il s’agit tout simplement de la plus grosse baisse de moyenne au scoring (- 9,3 pts) pour un All-Star entre la saison régulière et les playoffs depuis… Elgin Baylor en 1969.

Baylor avait vu sa moyenne de points fondre de 9,4 pts (24,8 à 15,4 pts). Seul Wilt Chamberlain a fait pire, en 1961-62. Mais vu qu’il avait tourné à 50,4 pts en SR, il était encore à 35 pts par match en postseason.

Le contraste est en tout cas immense pour le joueur des Pistons qui avait pourtant été l’un des piliers de la saison des Pistons, auteurs de 60 victoires et de la première place de la conférence Est.

Mais face à Cleveland, Jalen Duren n’a jamais réellement réussi à imposer son impact offensif, au point de devenir presque invisible par moments dans la série.

Cette élimination risque désormais d’alimenter les discussions autour de son futur contrat. Le pivot va bientôt devenir éligible à une prolongation maximale pouvant dépasser les 240 millions de dollars sur cinq ans.

Detroit devra maintenant décider si ces playoffs ratés changent ou non sa vision à long terme autour de son jeune intérieur.