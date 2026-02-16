Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se posent pour parler du grand mal qui ronge la NBA actuelle : le tanking ! La ligue a-t-elle vraiment décidé de s'attaquer au problème et, si oui, dans quelle mesure ? Existe-t-il des solutions concrètes pour enrayer le phénomène ? La course à la lose connaît-elle ses dernières heures ? Il a beaucoup à discuter.

