Comparée à Wembanyama, Dominique Malonga veut être « sa propre personne »

Dominique Malonga n'a que 19 ans, mais elle est déjà très attendue dans le monde du basket féminin français. Présente à Paris jeudi pour le match entre les Spurs et les Pacers, l'intérieure internationale était sur le plateau de beIN Sports pour évoquer la comparaison qui lui est souvent proposée avec Victor Wembanyama, elle dont la taille et les qualités athlétiques lui permettent, entre autres de dunker en match.

"Déjà, c'est un honneur d'être comparée à Victor, par rapport à ce qu'il réalise qui est vraiment incroyable. Physiquement il y a beaucoup de choses similaires et à chaque fois qu'on m'en parle j'essaye de faire le parallèle, mais je veux être ma propre personne et je veux vraiment qu'on me connaisse pour moi et ce que je fais sur le terrain.

Quand on me compare à Victor, ça me flatte, forcément, mais je veux mettre les choses au clair. Je ne passe pas ma vie à regarder Victor. Moi aussi j'ai confiance en mon jeu et en ce que je fais. Ce qui m'inspire le plus chez lui, c'est son état d'esprit. Tout le monde devrait s'en inspirer. Il a de la sérénité. Même dans les moments difficiles, quand il est maladroit, il va continuer à tirer."

La joueuse de l'ASVEL, où a évolué Victor Wembanyama avant de rejoindre les Mets, puis la NBA, a également évoqué sa candidature à la Draft WNBA 2025, où elle est attendue dans les toutes premières positions.

"J'aimerais être draftée le plus haut possible, on me parle de la première place, mais il y a Paige Bueckers qui a de la hype depuis quelques années. Si on se réfère aux Mocks Drafts, c'est entre 1 et 4, parfois 7. Je ne regarde pas régulièrement, généralement mes parents m'envoient ça quand il y a des évolutions."

Wembanyama et les Spurs régalent Paris et écrasent les Pacers