Cooper Flagg touché à la cheville

Le rookie phénomène Cooper Flagg s’est fait mal à la cheville et il est sorti en première mi-temps lors de la défaite de Dallas contre Denver.

Cooper Flagg est l’un des grands favoris au trophée de ROY avec son ancien partenaire à Duke, Kon Knueppel. Les deux joueurs sont au coude à coude, l’arrière des Charlotte Hornets ayant peut-être encore une très légère longueur d’avance selon les sensibilités de chacun. La jeune star des Dallas Mavericks va donc devoir enchaîner les performances de haut vol pour le coiffer au poteau sur la deuxième moitié de la saison. La mauvaise nouvelle, c’est que Flagg s’est blessé lors de la défaite de siens contre les Denver Nuggets (109-118).

Il s’agit a priori d’une entorse de la cheville. Une blessure survenue alors qu’il défendait sur un drive de Peyton Watson. Alors que les arbitres ont sifflé faute, le joueur de 19 ans est sorti en boîtant avant de prendre la direction du vestiaire accompagné par le staff des Mavericks. Il s’était déjà fait mal à la cheville lors du match précédent contre les Brooklyn Nets mais il avait fini par revenir en jeu ensuite.

Cooper Flagg n’a donc joué que 15 minutes avant de quitter le parquet dans le deuxième quart-temps. Il a fini avec 6 points. Plusieurs autres joueurs se sont blessés la nuit dernière, dont Jalen Brunson ou encore Bilal Coulibaly. Dallas a aussi perdu Daniel Gafford, lui aussi touché à la cheville, au retour des vestiaires après la pause.

Le premier choix de la draft 2025 tournait à 19,1 points, 6,4 rebonds et 4,3 passes de moyenne avant le coup d’envoi du match contre les Nuggets.