CQFR : Les Nuggets calment les Rockets, premier carton pour Flagg !

Les scores de la nuit en NBA

Cavaliers - Pacers : 120-109

Celtics - Nets : 105-113

Raptors - Wizards : 140-110

Bulls - Heat : 107-143

Mavericks - Pelicans : 118-115

Suns - Timberwolves : 114-113

Rockets - Nuggets :109-112

Jazz - Thunder : 112-144

Warriors - Trail Blazers : 123-127

- C’était le choc de la nuit à l’Ouest. Un duel au sommet entre des deux des principaux candidats au titre. Les Nuggets ont frappé un grand coup en s’imposant sur le parquet des Rockets (109-112). Un match équilibré que Nikola Jokic (34 points, 10 rebonds, 9 passes) sont allés chercher malgré la sortie sur blessure d’Aaron Gordon et malgré 5 points de retard au cours du quatrième quart-temps. Denver a mieux géré le money time grâce à Jokic mais aussi Jamal Murray (26 points, 10 passes) et le facteur X Tim Hardaway Jr (24 pts). Reed Sheppard a signé 27 points pour Houston, dont la série de 5 succès de rang s’arrête net.

- Premier coup d’éclat de la jeune carrière de Cooper Flagg. Le premier choix de la draft semble plus à l’aise maintenant que les Mavericks ont viré Nico Harrison et se concentrent pleinement sur leur reconstruction. L’ailier ne cesse de monter en puissance et il a délivré son meilleur match en pro vendredi soir. Ses 29 points ont mené Dallas vers la victoire contre New Orleans (118-115). Il a ajouté 7 rebonds et 5 passes en shootant à 12 sur 19 aux tirs. En face, deux autres rookies ont brillé : 20 points, 7 rebonds et 11 passes pour Derik Queen et 21 points pour Jeremiah Fears. Nnaji Marshall a mis le trois-points pour la gagne dans la dernière minute pour les Mavs.

- La surprise de la nuit vient de Boston, où Brooklyn est allé chercher sa troisième victoire de la saison ! Les Nets ont donc battu les Celtics (105-113) avec 33 points de Michael Porter Jr et le premier triple-double en carrière de Nic Claxton (18 pts, 11 rbds, 12 pds). Les joueurs de Joe Mazzulla recollaient au score dans le troisième quart-temps, moment où Jaylen Brown (26 pts) a pris sa cinquième faute. La dynamique s’est alors inversée et les New-yorkais ont remis un coup de collier avec un 17-4 qui leur a permis de recreuser l’écart et de tenir jusqu’au bout.

- Un run de 33-4. C’est que le Thunder a passé au Jazz pour se sortir d’une situation délicate afin de se diriger vers une 16eme victoire en 17 rencontres. Les champions en titre ont sorti un très gros troisième quart-temps pour finalement prendre le large et s’imposer sèchement contre Utah (144-112) avec 31 points de Shai Gilgeous-Alexander. OKC a notamment provoqué 27 TO adverse et a scoré 44 points dans la foulée. Une nouvelle illustration de la qualité défensive hors norme de cette équipe qui se permet en plus de scorer plus de 140 points.

- Les Trail Blazers ont vaincu les Warriors malgré les 38 points de Stephen Curry. La star de Golden State s’est peut-être sentie seule par moments. Parce qu’en face, plusieurs joueurs ont brillé. Deni Avdija a compilé 26 points et 14 passes, Donovan Clingan 22 points et 10 rebonds, Caleb Love 26 points et Sidy Cissoko a marqué 15 points ! Une belle prestation du Français, encore titulaire à Portland.

- Les Raptors sont en grande forme en ce moment et ils ont infligé une déculottée spectaculaire à des Wizards en perdition. Toronto a décroché sa sixième victoire de suite en mettant donc 30 points à Washington (140-110) dans le sillage de Brandon Ingram et RJ Barrett, tous les deux flashés à 24 points. Les coéquipiers de Bilal Coulibaly (9 points, 3 rebonds, 2 interceptions) ont concédé leur 13eme défaite de suite et sont derniers à l’Est.

- Retour gagnant pour Darius Garland. Le meneur All-Star est revenu sur les parquets après cinq matches d’absence et il s’est illustré en inscrivant 20 points lors de la victoire des Cavaliers contre les Pacers (120-109). C’est la première fois que les deux équipes se retrouvaient depuis leur affrontement lors des derniers playoffs. La trajectoire d’Indiana a changé depuis. Finaliste en juin, la franchise occupe désormais le bas-fond de la Conférence Est et elle n’a gagné que 2 des 16 rencontres disputées jusqu’à présent. Andrew Nembhard a signé son record personnel avec 32 points mais ça n’a pas suffi contre Cleveland et Donovan Mitchell, lui aussi auteur de 32 points.

- Le duel entre les équipes qui jouent à 100 à l’heure a largement tourné à l’avantage du Heat, qui a écrasé les Bulls en marquant 143 pions contre 107 pour leurs adversaires. La nouvelle recette du succès d’Erik Spoelstra a fonctionné à merveille puisque 8 joueurs floridiens ont inscrit 10 points ou plus dont 18 pour Bam Adebayo et 20 (avec 14 rebonds) pour Kel’el Ware. C’est déjà la quatrième fois cette saison que Miami atteint ou passe la barre des 140 points. Soit autant de fois qu’au cours des 7 dernières saisons combinées.

- Plus personne ne peut se relâcher en affrontant Phoenix. Même avec 8 points d’avance à 1 minute de la fin. Minnesota en a payé le prix. Les Timberwolves menaient 113-105 avec 66 secondes à jouer et ils ont encaissé un 9-0. Jordan Goodwin a notamment inscrit 5 points de suite pour Phoenix et Collin Gillespie a délivré son équipe à 6 secondes du buzzer pour une très belle victoire sur le fil (114-113). Anthony Edwards, qui a planté 41 points, a raté les deux lancers précédant le panier clutch de Gillespie. Rudy Gobert a terminé avec 12 points et 12 rebonds.