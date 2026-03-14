Cooper Flagg dépasse Kobe Bryant en terme de précocité

Grâce à un nouveau match à 25 points, Cooper Flagg a dépassé Kobe Bryant au classement des teenagers avec le plus de matches à 20 points dans l’histoire de la NBA.

Nouvelle performance marquante pour Cooper Flagg. Le rookie des Dallas Mavericks continue d’empiler les exploits de précocité et vient de dépasser Kobe Bryant dans une statistique historique chez les joueurs de moins de 20 ans.

Face aux Cleveland Cavaliers, Flagg a inscrit 25 points, permettant au jeune phénomène de franchir un nouveau cap dans l’histoire de la NBA.

Plus de matches à 20 points que Kobe Bryant adolescent

Grâce à cette performance, Cooper Flagg compte désormais plus de matches à 20 points en tant que « teenager » que Kobe Bryant. La légende des Lakers en avait compilé 24 avant ses 20 ans.

Le rookie des Mavericks grimpe ainsi à la sixième place de l’histoire dans cette catégorie.

Une hiérarchie dominée par plusieurs superstars

Plusieurs stars majeures de la NBA figurent encore devant lui dans ce classement des teenagers les plus prolifiques :

LeBron James : 62 matches

Carmelo Anthony : 49 matches

Kevin Durant : 44 matches

Anthony Edwards : 36 matches

Luka Doncic : 33 matches

Mais Flagg pourrait continuer à grimper rapidement, puisqu’il ne fêtera ses 20 ans qu’en décembre. Evidemment, quand on est né en décembre comme LeBron (qui en outre n’a pas fait de saison universitaire) ou lui, ça donne 25 à 30 opportunités en plus qu’un joueur débarqué en NBA à un âge équivalent, mais né pendant l’été par exemple.

Une saison rookie impressionnante

Même si Dallas s’est incliné 138-105 dans ce match, la saison de Cooper Flagg reste impressionnante.

Le numéro 1 de la Draft tourne actuellement à 20 points, 6,6 rebonds et 4,3 passes de moyenne, confirmant son statut de futur visage de la franchise texane.

Et au rythme où il accumule les performances offensives, il pourrait encore améliorer sa position dans cette hiérarchie historique avant la fin de la saison. Entre la fin de saison (15 matches) et le début de la suivante (il est né le 21 décembre), il lui reste en gros 45 matches pour grimper.