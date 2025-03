Cooper Flagg et Duke au Final Four

Duke n'avait plus été au Final Four depuis le départ en retraite de Coach K. C'est chose faite, avec une qualification obtenue samedi lors de l'Elite Eight du Tournoi NCAA 2025. Les Blue Devils et leur jeune superstar Cooper Flagg sont de retour dans le dernier carré grâce à un succès face à Alabama (85-65).

Flagg n'a pas eu besoin de faire des merveilles mais a tout de même marqué quelques paniers importants, pour finir avec 16 points, 9 rebonds, 3 passes et 1 contre à 6/16. Sa cheville va bien puisque le probable futur n°1 de la Draft 2025 a joué 36 minutes. Son camarade Kon Knueppel, attendu lui aussi dans la loterie, a inscrit 21 points, avec 5 passes, 5 rebonds et 3 interceptions.

Autre tête de série n°1, Florida a dû batailler face à Texas Tech et l'a emporté un peu miraculeusement (84-79) et majoritairement grâce à Walter Clayton Jr, auteur de 30 points. Les Gators étaient menés de 9 points et sont revenus en fin de match avec notamment deux paniers à 3 points de Clayton, dont un à l'entrée de la dernière minute pour faire virer Florida en tête.

Il reste deux rencontres de l'Elite Eight à disputer ce dimanche, celles entre Houston (1) et Tennessee (2), puis entre Auburn (1) et Michigan State (2). Cette édition 2025 est l'une des plus calmes de l'histoire en termes d'upset, puisque toutes les têtes de série sont au rendez-vous.