Klay Thompson n’a pas mâché ses mots après la soirée historique de Cooper Flagg. Pour la star des Mavericks, le rookie de 18 ans a déjà « tous les outils pour être grand » et un potentiel de futur superstar.

Cooper Flagg n’a que 18 ans, mais il joue déjà comme si la NBA était son terrain depuis toujours. Samedi soir, le rookie des Dallas Mavericks a frappé fort contre les Clippers en signant un record de précocité : 35 points, plus jeune joueur de l’histoire à atteindre ce total. Une performance majuscule qui n’a pas laissé insensible Klay Thompson.

Un match record… et un vétéran impressionné

Flagg a régalé dans le midrange et près du cercle : jumpshots, attaques du cercle, passages sur la ligne, et même un énorme dunk sur Ivica Zubac. Et tout cela sans inscrire un seul tir à trois-points, ce qui laisse encore imaginer sa marge de progression.

Klay Thompson, auteur de 23 points et 6 tirs primés, a eu un sourire incrédule en découvrant la feuille de stats en conférence de presse.

« Cooper a un potentiel illimité. Il a tous les outils pour être grand. Parfois, j’oublie qu’il devrait être en première année de fac », a-t-il confié.

Le vétéran de 35 ans n’a pas seulement salué son talent offensif, mais aussi sa maturité dans les moments chauds. Flagg domine déjà la NBA en minutes disputées en clutch cette saison (68), un exploit rarissime pour un joueur qui n’aura 19 ans que le 21 décembre. Et qui lui donne un gros vécu de ces situations intenses.

« On voit son potentiel de superstar NBA »

Thompson enfonce le clou en évoquant le dunk sur Zubac, déjà présent dans les highlights de la nuit.

« Ce dunk… c’est sûrement un de ses meilleurs cette saison. On voit son potentiel de superstar NBA », a ajouté l’arrière, qui sait que les actions d’éclat comptent pour entrer dans la tête du grand public.

Il est allé jusqu’à comparer la situation à un moment culte : Byron Scott parlant devant les caméra du futur du jeune Kobe Bryant, 18 ans alors.

« Je ne dis pas que Cooper sera Kobe, mais je me sens un peu comme B-Scott à l’époque. L’ancien qui voit le futur de la franchise juste à côté de lui », s’amuse-t-il.

Le rookie porte Dallas alors que les stars manquent

Les Mavericks sont privés de Kyrie Irving (genou) et d’Anthony Davis (mollet). Normalement, Flagg n’était pas censé endosser un tel rôle aussi vite. Mais la cascade de blessures l’a placé au premier plan… et il répond déjà comme un futur All-Star.

Dans la victoire 114-110 contre les Clippers, il a porté l’équipe dans le money-time.

« Je ne ressens pas de pression. C’est juste notre équipe. Parfois, ce sera moi, parfois un autre. Mais être agressif, c’est ce que le coach me demande », a expliqué Flagg.