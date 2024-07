Cooper Flagg impressionne et « botte des fesses » contre Team USA

Si Cooper Flagg, le prospect américain le plus attendu du moment, a été retenu avec la Select Team pour aider Team USA à se préparer avant les Jeux Olympiques, ce n'est pas pour faire le café et des photocopies. Le "stagiaire" de Duke est le plus jeune membre du groupe de sparring-partners qui officie à Las Vegas pour proposer une opposition aux superstars de l'équipe coachée par Steve Kerr. A ses côtés, on retrouve quelques joueurs qu'il côtoiera en NBA à partir de la saison 2025-2026, après avoir vraisemblablement été drafté avec le 1st pick : Brandon Miller, Keegan Murray, Jalen Suggs, Payton Pritchard, Brandin Podziemski ou encore Trey Murphy. C'est simple, aucun de ces très bons joueurs de moins de 25 ans n'a fait une meilleure impression que Cooper Flagg lors du premier scrimmage contre les A.

Flagg, 17 ans, a enchainé les actions de classe contre la "Dream Team 2024". Pêle-mêle, on peut évoquer un dunk sur Bam Adebayo, un petit jumpshot après un turnaround devant Jrue Holiday, un tir à 3 points malgré la défense d'Anthony Davis, un enchaînement dissuasion près du cercle puis petite claquette sur la contre-attaque pour conclure de l'autre côté... Ce n'est évidemment qu'un match de préparation, et pas avec l'intensité d'une rencontre officielle, mais Cooper Flagg a déjà montré qu'il n'avait pas froid aux yeux et encore moins envie de servir uniquement de faire-valoir.

17-year-old Duke commit Cooper Flagg is TORCHING Team USA 🔥 pic.twitter.com/6E7IblYhFA — Yahoo Sports (@YahooSports) July 8, 2024

Les équipes qui devraient tanker pour Cooper FlaggInterrogé après le match, Jamahl Mosley, le coach du Orlando Magic et membre du staff de Team USA, a confirmé à USA Today. "Il a botté des culs. Il faut respecter ce qu'il a fait. Les gens ici ne l'avaient jamais vu jouer et il s'est mis directement dans le match. Ils ont rapidement vu ce qu'il savait faire..."

Team USA ne s'est imposée que d'un point (74-73) et a dû s'employer pour éviter une mauvaise publicité. Cooper Flagg, lui, est simplement en train de confirmer qu'il faudra suivre avec attention les matches de Duke la saison prochaine. Le garçon est d'une polyvalence assez folle, aussi bien sur le plan technique qu'athlétique, avec un vrai impact potentiel des deux côtés du terrain. Du côté de Utah, Portland, Detroit ou Washington, on commence très certainement à rêver d'une saison pas trop victorieuse et d'une loterie favorable...