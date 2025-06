La pression de l’après-Doncic ? Cooper Flagg n’a pas peur

Avec le #1 pick de la Draft NBA 2025, les Dallas Mavericks ont logiquement misé sur Cooper Flagg. L'ancien prodige de Duke débarque dans le Texas avec des énormes attentes autour de lui. Pourquoi ? Car les fans des Mavs le voient comme le successeur de Luka Doncic.

Initialement dévastés et toujours marqués par le trade du Slovène, qui devait être le visage de la franchise pour les années à venir, les supporters de Dallas espèrent voir Flagg devenir une véritable superstar. Et très rapidement, le talent de 18 ans va devoir montrer ses qualités.

Face à cette pression, il a déjà affiché sa sérénité.

"J'arrive seulement avec l'envie d'apprendre et de m'améliorer chaque jour. Si je peux donner le meilleur de moi-même, je pense que les attentes et la pression des gens, concernant l'équipe et moi, ne représenteront pas un problème.

Donc je débarque avec la volonté de donner mon maximum et de gagner au plus haut niveau", a répondu Cooper Flagg en conférence de presse.

Avec la hype autour de lui, Cooper Flagg va effectivement devoir avoir la tête sur les épaules pour ses débuts en NBA. Surtout dans le contexte particulier à Dallas pour l'après-Doncic.

Cooper Flagg, un développement à la Giannis sous Jason Kidd ?