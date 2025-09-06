Coup dur pour Dylan Harper et les Spurs

Les San Antonio Spurs sont très attendus cette saison, entre la montée en puissance attendue de Victor Wembanyama, la première saison pleine de De'Aaron Fox et l'arrivée du rookie Dylan Harper, drafté en 2e position en juin dernier. Malheureusement, il y a un petit contre-temps sur l'un de ces dossiers.

Les Spurs ont annoncé en cette fin de semaine que Dylan Harper s'était blessé lors d'un entraînement et souffrait d'une déchirure partielle du ligament de son pouce gauche. L'ancien universitaire de Rutgers a dû être opéré vendredi et va devoir observer une période de convalescence pas encore définie à ce jour.

Wembanyama totalement rétabli, prêt pour la reprise

D'après ESPN, l'idée est que le jeune arrière, sélectionné juste après Cooper Flagg, puisse être opérationnel le soir de la reprise de la saison NBA. C'est à dire le 22 octobre, à Dallas, où les Spurs défieront les Mavericks pour leur entrée en matière.

C'est un coup dur puisque cela empêchera possiblement Dylan Harper de travailler à pleine puissance lors du training camp de la franchise texane et de participer à certains des matches de pré-saison.

On ne sait pas encore si Mitch Johnson avait prévu de faire débuter Harper dans son équipe cette saison, alors que De'Aaron Fox et Stephon Castle font aussi partie de l'effectif, mais le fils de Ron Harper doit normalement tenir un rôle assez important dans la rotation.