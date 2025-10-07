Coup dur pour OKC et Topic avant le début de saison

Nikola Topic va devoir repousser ses débuts officiels avec le champion NBA en titre. Selon Marc J. Spears, le jeune meneur serbe d’Oklahoma City a subi une opération au niveau des testicules et sera absent entre quatre et six semaines. La franchise n’a pas donné de détails sur la nature exacte du problème, mais l’intervention était suffisamment sérieuse pour nécessiter une opération et le priver du match de présaison face à Dallas, ainsi que du début de la saison régulière.

Drafté en 12e position en 2024, Topic devait faire ses premiers pas dans un effectif d’OKC en quête du back to back emmené par Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. Meneur grand et intelligent formé à l’Étoile Rouge de Belgrade, il avait déjà connu des soucis physiques avant la Draft, avec une blessure au genou qui avait fait chuter sa cote.

Le Thunder, qui vient tout juste de décrocher le premier titre de son histoire, prendra évidemment le temps nécessaire avec son rookie, considéré comme un projet à long terme et un possible maillon clé de la future rotation d’un groupe bâti pour durer.

En l'absence de Nikola Topic, le Thunder s'est incliné face aux Mavs, avec une équipe B au sein de laquelle Ousmane Dieng a fini avec 12 points, 7 rebonds et 6 passes.