CQFR : Wembanyama déjà chaud, Flagg se montre

Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Bucks @ Heat : 103-93

Thunder @ Mavs : 89-106

Pistons @ Grizzlies : 128-112

Hawks @ Rockets : 113-122

Guangzhou @ Spurs : 88-119

Nuggets @ Raptors : 112-108

- Victor Wembanyama s'est régalé sur les 16 minutes que lui a accordées Mitch Johnson contre le Guangzhou de Victor Oladipo et Frank Kaminsky. Les Spurs se sont facilement imposés, avec notamment 9 points, 10 rebonds, 7 passes, 3 contres, mais aussi 6 pertes de balle pour le prodige français.

Victor Wembanyama in 16 minutes : 9 PTS, 10 REB, 7 AST, 3 BLKS, 3/3 FG pic.twitter.com/03vAs8PdOX — Bala (@BalaPattySZN) October 7, 2025

Le rookie Carter Bryant (15 pts) et la recrue estivale Luke Kornet (16 pts) ont aussi brillé.

Wembanyama écrase Kornet et régale les fans des Spurs. Gain de puissance validé !

- Dallas a dominé OKC (106-89) en lançant ce qui pourrait être le cinq de départ dans quelques semaines, avec Cooper Flagg, D’Angelo Russell, Klay Thompson, Dereck Lively et Anthony Davis. Ce line up a évolué ensemble pendant un petit quart d’heure et a été positif. Flagg a posé 10 points, 6 rebonds, 3 passes et un contre à 2 sur 3 à 3 points.

Cooper Flagg shined in his preseason debut vs. OKC 🌟 🏁 10 PTS

🏁 6 REB

🏁 3 AST

🏁 2 3PM

🏁 14 MIN pic.twitter.com/ycdvICNxNt — NBA (@NBA) October 7, 2025

Ousmane Dieng était à nouveau titulaire avec le Thunder : 13 points, 7 rebonds, 6 passes et 2 interceptions pour le Français.

- Zaccharie Risacher et les Hawks ont été battus par les Rockets. L'ailier des Bleus a compilé 9 points, 2 rebonds, une passe et une interception. Alperen Sengun, phénoménal pendant l'Eurobasket, a encore la main chaude et a marqué 19 points en 17 minutes. Pas encore de Kevin Durant pour Houston, mais Reed Sheppard dans le cinq.

- Cade Cunningham a déjà l'air très en jambes. Le All-Star des Pistons a fait un petit chantier lors de la victoire de Detroit contre Memphis. En 19 minutes, Cunningham a inscrit 20 points à 8/11 avec 4 passes et 2 interceptions.

In under 19 minutes of play... Cade did all of this 💯 20 PTS | 8-11 FGM | 4 AST | 2 STL Detroit wins its '25 preseason opener! pic.twitter.com/IczZvewO0r — NBA (@NBA) October 7, 2025

- Les Nuggets ont pris le dessus sur les Raptors. Sans Aaron Gordon, Denver avait quand même plutôt fière allure, surtout avec un Nikola Jokic qui n'a pas raté le moindre tir (17 pts à 6/6, avec 6 rebonds et 5 passes) pour résister à la paire Barrett-Ingram (15 pts chacun). Olivier Sarr a joué 8 minutes sous le maillot de Toronto pour 2 points, 3 rebonds et 1 passe.

La passe de la nuit est d'ailleurs à mettre à l'actif du génie serbe.

WHAT A PASS FROM JOKIĆ 🃏 Ooh's & aah's from the Vancouver crowd! pic.twitter.com/Frv84ANZ2M — NBA (@NBA) October 7, 2025

- Pas de Giannis Antetokounmpo, mais une victoire quand même pour Milwaukee face au Heat. Doc Rivers a donné un gros quart d'heure de jeu à ses cadres, notamment la recrue Myles Turner (8 pts, 2 rbds, 2 blks), avant de faire tourner. C'est la deuxième défaite en deux matches pour Miami malgré les 18 points de Norman Powell et le double-double (18 pts, 13 rbds) de Kel'el Ware en sortie de banc.