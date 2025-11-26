CQFR : Luka Doncic règne sur L.A., Alex Sarr performe

Les scores de la nuit en NBA

Magic @ Sixers : 144-103

Hawks @ Wizards : 113-132

Clippers @ Lakers : 118-135

- Les Lakers restent maîtres de Los Angeles. La hiérarchie a été respectée lors du derby contre les Clippers avec une victoire assez nette des hommes de JJ Redick. La rencontre a été équilibrée pendant trois quart-temps mais les mauves et ors ont creusé l’écart au début du quatrième sous l’impulsion de leurs stars. D’abord LeBron James et Austin Reaves, qui ont très bien fonctionné en duo au début du money time, puis Luka Doncic, venu parfaire une performance très complète.

Auteur de 32 points en première période, le Slovène a su déjouer les prises-à-deux pour finir avec 43 unités mais aussi 9 rebonds et 13 passes. Les joueurs majeurs des Lakers ont fait la différence en compilant 99 des 135 points de leur équipe. Même épaulé par Kawhi Leonard (19 pts), James Harden (29 pts, 9 pds) n’a rien pu faire face à une telle puissance de frappe. Les joueurs de Tyronn Lue ont un temps cru pouvoir recoller mais ils ont fini par lâcher puis craquer, à l’image de l’expulsion de Kris Dunn, coupable de s’être embrouillé avec Jaxson Hayes.

Les Lakers sont deuxièmes de la Conférence Ouest avec 13 victoires en 17 matches tandis que les Clippers sont treizièmes.

- Les Wizards ont enfin gagné un match ! Battus lors de leurs 14 dernières sorties, Alex Sarr et ses coéquipiers ont pris le dessus sur les Hawks la nuit dernière. Assez nettement en plus. Avec une très belle performance du pivot tricolore au cœur de ce succès. Il a converti 11 de ses 15 tentatives pour finir avec 27 points, 11 rebonds, 2 interceptions et 2 blocks. Un nouveau match référence pour le deuxième choix de la draft 2024, sans doute motivé à chaque fois qu’il affronte celui qui a été choisi devant lui, son ami Zaccharie Risacher.

Peut-être qu’en raison de leur duel, Quin Snyder a tenu à donner plus de minutes à son sophomore. Toujours est-il que l’ailier d’Atlanta a passé une demi-heure sur le parquet, le temps pour lui d’inscrire 17 points. Les Hawks ont encore souffert malgré le retour de Kristaps Porzingis (22 points). Jalen Johnson est notamment passé à côté au scoring (7 pts à 3/12). La grosse prestation de la nuit est à mettre à l'actif de CJ McCollum, insolent d'adresse derrière l'arc. Le vétéran a planté 46 points avec un superbe 10 sur 13 à trois-points ! C'est la première fois en trois ans que les Wizards gagnent un match de la NBA Cup.

- Une fois n’est pas coutume, très grosse performance offensive du Magic. Orlando a marqué 144 points sur le parquet de Philadelphia, avec à la clé une très large victoire contre un potentiel concurrent à l’Est. Les Floridiens ont notamment creusé l’écart dans le deuxième quart-temps en passant 51 points à des Sixers en perdition et privés de nombreux cadres (Joel Embiid, Kelly Oubre, Paul George, VJ Edgecombe, etc.) Anthony Black a notamment donné le ton en inscrivant 27 de ses 31 points en première mi-temps. Il s’agit d’un nouveau record en carrière pour le jeune meneur.

Le match a aussi été marqué par une altercation juste avant la pause. Tout a commencé lorsqu’Andre Drummond a tiré le maillot de Wendell Carter Jr. Les deux intérieurs se sont poussés avant d’être séparés et Jalen Suggs s’en est pris à Drummond puis à Jabari Walker, qui a essayé de le provoquer. Quatre joueurs ont écopé d’une faute technique et Suggs a été renvoyé au vestiaire.

Le match était déjà plié de toute façon. Et ça a profité à Noah Penda. Le Français a pu s’exprimer dans le garbage time pour la deuxième fois d’affilée et il a presque terminé en double-double : 10 points et 9 rebonds. Orlando a gagné 5 des 7 matches disputés sans Paolo Banchero.