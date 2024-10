Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Pacers : 116-121, après prolongation

Bucks @ Mavs : 84-109

Spurs @ Rockets : 107-129

Hawks @ Thunder : 99-104

Nuggets @ Wolves : 132-126

Lakers @ Suns : 128-122, après prolongation

Kings @ Clippers : 91-113

La Tier List des équipes 2024-2025 : Le Haut du panier

- Dalton Knecht va vite devenir le chouchou des fans des Lakers s'il se comporte comme ça en saison régulière. Le rookie a claqué 35 points (à 8/13 à 3 pts) et arraché la prolongation lors de la victoire face à Phoenix (128-122). Los Angeles était mené de 6 points à un peu plus d'une minute de la fin, avant que Knecht ne marque coup sur coup à 3 points. Il ne s'est pas arrêté là, puisqu'entre la dernière minute de jeu et la fin de la prolongation, l'ancien joueur de Tennessee a marqué... 19 points de suite ! Un show comme la Crypto.com Arena espère en voir souvent cette saison.

DALTON KNECHT TIES THE GAME WITH A CLUTCH THREE OVER 7’3 BOL BOL 😳🔥 pic.twitter.com/peCT5lHCMO — LakeShowYo (@LakeShowYo) October 18, 2024

LeBron James n'a pas participé à la rencontre, au contraire de son fils. Mais on a davantage parlé de Bronny James pour sa faute flagrante sur Jalen Bridges (voir ci-dessous) et pour la faute de Kevin Durant sur lui, que pour sa prestation face aux Suns cette nuit. Pourtant, le rejeton du King a fini avec un +/- positif (+17 en 17 min) pour la première fois de la pré-saison et avec 4 points et 2 rebonds en sortie de banc.

Bronny was called for a flagrant 1 on this play 👀 You agree with the call? pic.twitter.com/MTH4usOyuV — Bleacher Report (@BleacherReport) October 18, 2024

KD tried to block Bronny 👀 Suns challenged the foul but were unsuccessful 😅 pic.twitter.com/9UlqVRbJVd — Bleacher Report (@BleacherReport) October 18, 2024

Armel Traoré a joué 11 minutes avec les Lakers pour 2 points, 5 rebonds, 2 contres et 1 interception.

- Tidjane Salaün a joué 32 minutes lors de la défaite (121-116) des Hornets en prolongation contre Indiana. Maladroit (2/11), le rookie français a quand même brillé par son activité et finit avec pas moins de 14 rebonds, mais aussi 2 passes, 1 contre et 2 paniers à 3 points. Son compatriote Moussa Diabaté s'est lui distingué avec un super impact en sortie de banc sur 24 minutes : 11 points (à 5/5), 5 rebonds, 3 contres et 2 passes, avec un +/- positif (+13). Les starters de Charlotte ont joué à peine plus d'un quart d'heure.

Les Hornets avaient la victoire en main jusqu'à une action à 4 points de Ben Sheppard pour arracher la prolongation.

Ben Sheppard ties it up with a 4-point play 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8lyJcEzNlf — Indiana Pacers (@Pacers) October 18, 2024

- Toujours pas de Victor Wembanyama pour les Spurs face à Houston. Les Spurs continuent de garder leur jeune superstar au chaud avant le début de la saison. San Antonio s'est du coup logiquement incliné contre les Rockets (129-107), avec 30 points en 27 minutes et 7 paniers à 3 points pour Jalen Green.

On notera quand même que Sidy Cissoko a fait bonne impression en sortie de banc pour les Spurs avec 15 points et 4 rebonds à 6/8.

- Ousmane Dieng a fait une bonne entrée avec le Thunder lors du succès d'OKC contre Atlanta (104-99). Le Français a inscrit 15 points, avec 8 rebonds et 2 passes à 4/7. Zaccharie Risacher n'a pas joué, au même titre que la plupart des cadres des Hawks.

- L'équipe B des Bucks a logiquement été giflée (109-84) par des Mavs sans Luka Doncic, mais avec Kyrie Irving (14 pts en 19 min) et Klay Thompson (11 pts à 3/7 à 3 pts).

- Denver a bouclé sa pré-saison avec une première victoire (132-126), enfin, en déplacement chez les Wolves. Minnesota a joué avec son équipe B, ce qui a facilité la tâche des Nuggets et de Jamal Murray (25 pts) en particulier, dans une rencontre au cours de laquelle Nikola Jokic n'a marqué que 4 petits points en 28 minutes.

- Les Kings, en revanche, ont concédé une cinquième défaite en autant de matches dans cette pré-saison NBA. Sacramento s'est incliné (113-91) sur le parquet des Clippers, sans De'Aaron Fox mais avec un nombre conséquent de titulaires habituels, ce qui continue d'être un peu inquiétant. Los Angeles a joué sans James Harden, mais avec un second unit affûté, à l'image de Jordan Miller (21 pts) et Amir Coffee (18 pts). Nicolas Batum était titulaire et a joué 13 minutes assez anecdotiques, à l'exception de cette belle passe pour Ivica Zubac.