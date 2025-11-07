CQFR : Jalen Green flambe, Bradley Beal se loupe

Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Suns : 102-115

- Il n'y avait qu'un seul match au menu en NBA cette nuit. Les Suns accueillaient les Clippers et ils ont confirmé qu'ils seraient compliqués à battre à domicile cette saison. Phoenix l'a emporté (115-102) pour la quatrième fois en cinq matches à la maison, profitant des absences de James Harden (raisons personnelles) et Kawhi Leonard (cheville) pour décrocher un succès assez tranquille.

Les Clippers avec Bradley Beal (5 pts à 2/14 en 20 min) comme option n°1, ça fonctionne... une mi-temps. Au retour des vestiaires, les Clippers ont pris une avoinée (40-23) et n'ont jamais pu vraiment recoller. En dehors d'Ivica Zubac (23 pts, 11 rbds) ee Cam Christie (17 pts), inséré dans la rotation pour l'occasion, les joueurs de Ty Lue ont été à côté de leurs pompes pour ce rendez-vous en Arizona.

Phoenix a en revanche pu s'appuyer sur la belle performance de Jalen Green pour son premier match officiel avec la franchise depuis son arrivée en provenance de Houston. En 23 minutes, Green a claqué 29 points avec 6 paniers primés, pour épauler Devin Booker (24 points, 7 passes).

Jalen Green excelled in his Phoenix Suns debut tonight, scoring 29 points in 23 minutes, hitting 10-20 from the field and 6-13 from long range. Suns beat the Clippers. pic.twitter.com/LObfEbfxic — ClutchFans (@clutchfans) November 7, 2025

L'action la plus spectaculaire du match est à mettre à l'actif de Ryan Dunn, envoyé au alley-oop par Collin Gillespie.

Ryan Dunn finishes the alley-oop from Gillespie pic.twitter.com/Lh8BagLPYg — r/nba_highlights (@rNBAHighlights) November 7, 2025

Titulaire, Nicolas Batum a joué 18 minutes sans parvenir à noircir la feuille : 0 pt, 2 rbds, 1 ast pour l'ancien capitaine des Bleus. Les Clippers sont à 3-5 et ont démarré la saison poussivement. Les Suns sont à 4-5, ce qui est mieux que ce qui était attendu avant que les hostilités ne soient lancées.