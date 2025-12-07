CQFR : Le grand soir de Maxime Raynaud, Harden dans l’histoire

Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Nets : 101-119

Hawks @ Wizards : 131-116

Warriors @ Cavs : 99-94

Bucks @ Pistons : 112-124

Kings @ Heat : 127-111

Clippers @ Wolves : 106-109

Rockets @ Mavs : 109-122

- Atlanta a retrouvé le chemin de la victoire après trois défaites de suite. Les Hawks ont battu Washington (131-116) avec un deuxième triple-double de suite pour Jalen Johnson (30 pts, 12 rbds, 12 asts), 21 points d'Onyeka Okongwu et 14 points précieux de Vit Krejci. Zaccharie Risacher était titulaire mais n'a joué que 19 minutes pour 7 points, 5 rebonds et 3 passes. Pas d'Alex Sarr, ni de Bilal Coulibaly dans le camp adverse.

- Les Cavs commencent à être un peu inquiétants. Perdre à domicile (99-94) contre une équipe des Warriors décimée (Curry, Butler, Green et Horford absents), avec Pat Spencer (19 pts) et Gui Santos (14 pts) comme contributeurs majeurs pour Golden State, ça ne devrait pas être sur le tableau de marche. Les 29 points de Donovan Mitchell n'ont pas suffi et Cleveland est sur 5 défaites en 7 matches.

- Detroit n'avait plus battu Milwaukee à domicile depuis 15 matches. Le tir a été rectifié grâce au match plein d'adresse des Pistons (57%), emmenés par Cade Cunningham (23 pts, 12 asts), Jalen Duren (16 pts, 16 rbds) et Isaiah Stewart (19 pts). Les Bucks glissent au 11e rang avec cette 10e défaite en 15 matches. Kevin Porter Jr a été irréprochable néanmoins avec un match à 32 points.

- Maxime Raynaud a fêté sa première titularisation en NBA avec une victoire des Kings (127-111) sur le parquet de Miami. Le rookie français a fini en double-double (12 pts, 10 rbds) et a contribué à ce premier succès de plus de 10 points cette saison pour Sacramento. Zach LaVine (42 pts et 8 paniers primés) a sorti son meilleur match de la saison pour l'occasion. Les Kings avaient perdu leur 4 derniers matches et cette victoire devrait leur faire du bien. Miami, pour sa part, est sur une série de 3 défaites de rang.

Maxime Raynaud 12 Points, 10 Rebs, 2 Blocks full highlight vs Heat I 25-26 NBA Season pic.twitter.com/d2T5OMtpcZ — Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) December 7, 2025

- Anthony Davis s'est parfaitement relevé de son match cata de la veille. En back to back, "AD" a voulu chasser les mauvaises ondes et y est parvenu avec une victoire face à Houston à la maison. Davis a inscrit 29 points et a été insaisissable pour les Rocket, Cooper Flagg a joutant 19 points et 3 passes.

- Malgré l'entrée de James Harden (34 pts) dans le top 10 all-time des scoreurs NBA, les Clippers ont été battus sur le fil par Minnesota. Naz Reid a inscrit le panier le plus décisif du match avec un tir à 3 points à 13 secondes de la fin pour virer en tête. Jaden McDaniels (26 pts) et Julius Randle (27 pts) ont aussi permis aux Timberwolves de remporter un cinquième match de suite. Les Clippers, eux, sont sur 7 défaites en 8 matches.

Rudy Gobert (4 pts, 7 rbds) n'était pas dans un grand soir. Nicolas Batum a joué 17 minutes en sortie de banc pour 4 points et 3 rebonds.

- Les Nets continuent d'être un peu moins médiocres que prévu. Brooklyn a dominé (119-101) New Orleans avec un nouveau gros match de Michael Porter Jr (35 pts) et un tripe-double de Nic Claxton (14 pts, 11 rbds, 10 ass), son 2e de la saison. C'est la 6e défaite de suite pour les Pelicans.