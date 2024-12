Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Celtics : 120-130

Pacers @ Nets : 90-99

Lakers @ Heat : 93-134

Magic @ Sixers : 106-102

Hawks @ Bucks : 119-104

Wolves @ Clippers : 108-80

Le classement

- La série de victoires des Bucks s'est arrêtée à sept cette nuit, à domicile contre Atlanta (119-104). En back to back, Milwaukee est tombé sur des Hawks qui ont joué crânement leur chance et sont au coude à coude avec leur victime du soir au classement à l'Est. Le groupe de Quin Snyder pète la forme et est pour sa part sur un run de 5 victoires de rang. Les contributions ont été nombreuses avec de bonnes prestations de Jalen Johnson (23 pts, 13 rbds), Trae Young (17 pts) ou Zaccharie Risacher (12 pts), et une moisson de Clint Capela (17 rbds). Malgré les 30 points et 10 rebonds de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee a tiré la langue et n'a remporté aucun des quatre quart-temps, comptant même jusqu'à 20 points de retard au tableau d'affichage.

- LeBron James (29 pts) a marqué un panier à 3 points - youpi - mais les Lakers ont pris une rouste à Miami (134-89). Le Heat a profité des largesses défensives californiennes pour réussir un carton et battre le record de franchise du nombre de passes décisives (42). Tyler Herro (31 pts) avait la main chaude et les Lakers n'ont jamais été dans le coup. Ils pointent au 9e rang à l'Ouest après cette gifle.

Armel Traoré a joué 13 minutes en sortie de banc pour 4 points, 5 rebonds, 1 contre et 1 interception.

- Boston a conquis une 9e victoire en 10 matches et semble encore sur un long fleuve tranquille dans la Conférence Est. En l'absence de Jayson Tatum, les Celtics n'ont pas connu de vraies difficultés à domicile contre Detroit. Jaylen Brown (28 pts, 9 asts) et Kristaps Porzingis (26 pts) ont menés la danse. Les Pistons sont revenus à 5 points dans la dernière minute de jeu après un 4e QT valeureux, mais un panier primé de Payton "6th man of the year" Pritchard, a sonné le glas de leurs espérances.

- Les Sixers n'ont pu enchainer une troisième victoire consécutive, mais ils se sont battus vaillamment face au Magic. Sans Paul George, ni Joel Embiid, et avec un Tyrese Maxey maladroit (16 pts à 7/19, 0 panier à 3 pts), Philadelphie n'est pas passé si loin, qui plus est en back to back, et menait encore en début de 4e quart-temps. Jared McCain (24 pts à 10/17), Guerschon Yabusele (15 pts, 7 rbds, 4 asts) et les siens ont néanmoins chuté à Orlando, la faute notamment à Franz Wagner (35 pts), qui fonce vers sa première sélection pour le All-Star Game.

- Deux équipes en méforme s'affrontaient cette nuit et ce sont les Nets qui vont clairement le moins mal. Les Pacers ont enregistré une quatrième défaite consécutive (99-90) et glissent au 10e rang. Personne à Indiana n'a su marquer plus de 17 points, au contraire de Brooklyn où Cam Johnson (26 pts) confirme son excellent début de saison soir après soir.

- Les Clippers ont rapidement compris qu'ils n'arriveraient à rien contre les Wolves cette nuit. Menés de 19 points dès la fin du 1er quart-temps, les joueurs de Tyronn Lue, James Harden en tête (1/10) n'étaient pas dans un bon soir et n'avaient plus perdu depuis 9 matches à la maison. Julius Randle (20 pts) a été le plus prolifique de son équipe, alors que Rudy Gobert a fait un match extrêmement complet et compilé 8 points, 9 rebonds, 7 passes et 5 interceptions.