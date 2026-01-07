Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Pacers : 120-116

Magic @ Wizards : 112-120

Spurs @ Grizzlies : 105-106

Heat @ Wolves : 94-122

Lakers @ Pelicans : 111-103

Mavs @ Kings : 110-108

- Victor Wembanyama a effectué son retour après avoir manqué les deux derniers matches des Spurs. S'il a cartonné en sortie de banc avec 30 points en seulement 21 minutes, il n'a pu empêché San Antonio de perdre sur le fil à Memphis. Les Grizzlies, qui restaient sur quatre défaites de suite et jouaient sans Ja Morant, Cedric Coward et Zack Edey ont été meilleurs dans le money time. Cam Spencer (21 pts) a inscrit les 5 derniers points du match. De'Aaron Fox (9 pts) qui avait débuté son match par un vilain 1/13, a tenté un game winner à 5 secondes de la fin, mais a été contré par Santi Aldama et n'a pas pu sauver sa soirée.

SANTI ALDAMA GAME-SAVING BLOCK. MEMPHIS SECURES THE HOME VICTORY. pic.twitter.com/3NmXWPj4nm — NBA (@NBA) January 7, 2026

Il y a forcément un peu de frustration pour les fans des Spurs, qui ont vu Victor Wembanyama regagner le banc à 3:45 de la fin et ne pas participer à la fin du match. Il y a fort à parier que s'il avait été sur le parquet, San Antonio aurait conforté un peu plus sa 2e place à l'Ouest...

Sarr et Coulibaly brillent, Penda aussi

- Jamais les Pacers n'avaient perdu 13 matches de suite dans leur histoire. C'est chose faite après un nouveau revers à domicile contre les Cavs (120-116). Indiana n'est pourtant pas passé si loin de stopper cette vilaine série, puisque les joueurs de Rick Carlisle (qui attend toujours sa 1 000e victoire en NBA) menaient de 9 points à l'entame du 4e quart-temps et jusqu'à ce que Darius Garland (29 pts) ne se fâche et orchestre un run (13-0) décisif pour remettre Cleveland d'équerre. Donovan Mitchell a été mis au repos juste avant le coup d'envoi, lorsque Kenny Atkinson et son staff ont appris que Max Strus serait absent encore un mois.

- Les Wizards sont en forme et l'ont montré au Magic. Washington a remporté 5 de ses 7 derniers matches, dont celui de cette nuit contre Orlando après avoir néanmoins failli dilapider 26 points d'avance. Les Floridiens ne sont pas passés loin du plus gros comeback de l'histoire de la franchise, mais CJ McCollum (27 pts) a fait parler son expérience en fin de match.

L'un des paniers les plus importants a ainsi vu l'ancien Blazer servir Alex Sarr pour creuser à nouveau l'écart alors que le Magic était revenu à -1 à cinq minutes de la fin. L'intérieur français a d'ailleurs été à nouveau très bon avec 23 points, 7 rebonds et 5 contres en 31 minutes. Bilal Coulibaly n'était pas en reste non plus et termine avec 14 points, 8 rebonds, 5 interceptions et 3 passes. Les deux internationaux tricolores peuvent se vanter d'avoir le meilleur +/- de la rencontre avec un +23 tous les deux.

Alex Sarr 23 PTS, 8 REB, 4 BLK (7/14 FG, 7/7 FT) pic.twitter.com/AJnchqAPdu — Brett Usher (@UsherNBA) January 7, 2026

Noah Penda a joué 27 minutes et a contribué à la remontée d'Orlando. Le rookie a compilé 10 points, 4 rebonds, 2 passes et 4 interceptions.

Gobert en DD, LeBron inoxydable

- Si les jeunes Français de NBA étaient à la fête cette nuit, les plus expérimentés se sont aussi montrés à leur avantage, en particulier Rudy Gobert. Le pivot des Wolves a signé 13 points et 17 rebonds pour contribuer à la large victoire (122-94) de Minnesota face à Miami. C'est la deuxième fois en quatre jours qu'Anthony Edwards (26 pts) et ses camarades se payent le Heat. Joan Beringer a eu droit à 5 minutes en sortie de banc et a eu le temps d'inscrire 6 points et de prendre 2 rebonds. Chris Finch a d'ailleurs été élogieux au sujet du rookie français après le match : "Ce que fait Joan en G-League en ce moment est super excitant et le voir être impactant sur les quelques minutes qu'on lui donne ici, c'est exactement ce que l'on veut. Il fait ses devoirs et a de bonnes notes".

- Les Lakers ont mis du temps à se réveiller pour battre les Pelicans et leur infliger une 8e défaite de suite. Menés de 7 points en début de 4e quart-temps, la faute notamment au record en NBA de Trey Murphy (41 pts), les Californiens s'en sont remis à la paire Luka Doncic (30 pts, 10 asts) - LeBron James (30 pts, 8 asts, 8 rbds) pour se sortir du pétrin. Le King s'est montré très en jambes et s'est offert un petit windmill en contre-attaque en fin de 3e quart-temps. C'est la 4e victoire en 5 matches pour les Lakers.

LEBRON JAMES WINDMILL JAM 🤯 pic.twitter.com/7mQafYoKVU — NBA (@NBA) January 7, 2026

- Sixième défaite de suite pour des Kings en perdition à l'Ouest. Contrairement à leurs 5 défaites précédentes, ils n'ont pas pris une rouste mais ont moins bien géré le money time que leurs adversaires du soir, les Mavericks. Dallas l'a emporté de justesse, 100 à 98, avec notamment 20 points de Cooper Flagg et 19 d'Anthony Davis. Brandon Williams a inscrit le panier pour la gagne à trois-points dans les 30 dernières secondes. Maxime Raynaud a compilé 14 points et 9 rebonds pour Sacramento.