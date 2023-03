Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Hornets : 120-104

Pistons @ Wizards : 97-117

Nuggets @ Raptors : 110-125

Lakers @ Pelicans : 123-108

Nets @ Thunder : 107-121

Magic @ Spurs : 114-132

Bucks @ Suns : 116-104

Knicks @ Blazers : 123-107

Le classement

Podcast #82 : Et si c'était enfin l'année de Joel Embiid ?

- L'écart se creuse en tête de la Conférence Est et même du général en NBA. Milwaukee est définitivement en train d'émerger comme l'équipe n°1 de la ligue cette saison, après son succès sur le parquet des Suns. Les Bucks comptent désormais trois longueurs d'avance sur Boston à l'Est et quatre sur les Nuggets, synonyme d'avantage du terrain tout au long des playoffs en cas de campagne positive.

Giannis Antetokounmpo et ses camarades ont profité de leur déplacement en Arizona pour valider leur participation à la post-saison. Giannis a apporté 36 points et reçu l'aide de Brook Lopez (21 pts), notamment, pour prendre le dessus sur Phoenix dans un 4e quart-temps serré.

C'est la 21e victoire en 23 matches pour Milwaukee, qui semble arriver en forme optimale au meilleur moment.

Giannis tonight 💪 36 points

11 rebounds

8 assists Bucks get their 50th win and secure a spot in the #NBAPlayoffs. pic.twitter.com/npK3oKsxZi — NBA (@NBA) March 15, 2023

- Si les Bucks ont augmenté leur avance au général, c'est parce que Denver n'a pas réussi à se sortir de sa mauvaise spirale. Les Nuggets ont subi une quatrième défaite consécutive, cette fois à Toronto, provoquant la colère de Michael Malone et une petite réunion d'urgence pour réveiller tout le monde au sortir de ce revers.

Nikola Jokic (28 pts, 8 rbds, 7 pds) et sa troupe ont pris de plein fouet l'entame fracassante des Raptors, qui leur ont passé 49 points dans le 4e quart-temps, avant de maintenir la pression tout au long du match par l'intermédiaire d'un excellent Fred VanVleet (36 pts à 8/12 à 3 pts) et d'OG Anunoby (24 pts) pour ne citer qu'eux.

Toronto est pour le moment dans le bon wagon avec une 9e place à l'Est, mais la vigilance restera de mise jusqu'au bout, à seulement 13 matches de la in fin de la saison régulière.

- Anthony Davis et un feu d'artifice à 3 points. Voilà les ingrédients qui ont permis aux Lakers de décrocher la victoire sur le parquet des Pelicans et de s'accrocher à la 10e et dernière place virtuellement qualificative pour le play-in. Davis a été fidèle à ses prestations des dernières semaines avec un chantier à 35 points et 17 rebonds, pendant que les Lakers shootaient globalement à 18/39 à 3 points, Malik Beasley compilant 24 points. Los Angeles menait de 35 points à la pause et n'a eu qu'à gérer par la suite, face à un adversaire qu'il fallait absolument battre pour ne pas le voir revenir à hauteur au classement.

Seul petit point embêtant : Anthony Davis sera mis au repos demain face aux Rockets. Les Lakers ne veulent pas trop tirer sur la corde et ont l'impression de pouvoir faire sans "AD" contre l'un des cancres de la NBA. Attention tout de même, chaque match compte à l'approche du sprint final...

Anthony Davis. Dominant. 😤 35 points

17 rebounds

W For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/EfGWQh0QrC pic.twitter.com/mSIi6Jlwg7 — NBA (@NBA) March 15, 2023

- Après trois défaites de suite, les Wizards avaient besoin de se rassurer et de récupérer la 10e place à Chicago. La mission est réussie, après leur victoire à domicile contre Detroit. Malgré les 20 points de Killian Hayes (qui a ajouté 7 passes et 3 interceptions à sa copie), les Pistons n'ont pas représenté une grosse menace pour Washington. Bradley Beal (36 points) était en jambes et la franchise de la capitale fédérale n'a eu qu'à gérer sa grosse et précoce avance tout au long de la partie. Les Wizards sont virtuellement 10e, grâce à un meilleur pourcentage de victoires que les Bulls, mais leur position reste précaire.

- Les Cavs carburent en ce moment et sont même capables de gagner sans deux de leurs cadres, Donovan Mitchell et Jarrett Allen. Cleveland l'a emporté à Charlotte cette nuit, tracté par Evan Mobley (26 pts), Cedi Osman (24 pts), Caris LeVert (22 pts, 7 pds) et Darius Garland (18 pts), pour consolider sa 4e place et valider une 5e victoire en 6 matches.

Le groupe de JB Bickerstaff ne fait pas de bruit, mais ça bosse bien et le clash du 1er tour avec les Knicks qui semble se profiler va être extrêmement intéressant.

- Les Knicks, justement, ont réussi un joli coup en allant gagner à Portland malgré une mauvaise entame (-13 à la fin du 1er quart-temps). New York a attendu le 3e quart-temps et les prouesses d'Immanuel Quickley (26 pts, dont 14 dans le 3e QT) et des siens pour renverser la situation et petit à petit prendre le large, toujours sans Jalen Brunson. L'apport de Deuce McBride (18 pts à 4/5 à 3 points) a été aussi inattendu que précieux.

Malgré les 38 points, 7 passes et 7 rebonds de Damian Lillard, Portland a quasiment dit adieu au play-in tournament cette nuit. Ce n'est mathématiquement pas plié, mais dans un classement aussi serré, avoir 3 victoires de retard sur le 10e à 13 matches de la fin semble rédhibitoire. Chauncey Billups est très certainement en train de vivre ses derniers matches sur le banc de Portland.

- Si les Knicks font une opération savoureuse, c'est parce que Brooklyn a perdu dans le même temps. En déplacement à OKC, la nouvelle escouade des Nets avait le match en main à la mi-temps (+10) mais s'est pris un raz-de-marée au retour des vestiaires. Shai Gilgeous-Alexander (35 pts), Lu Dort (24 pts, sa meilleure perf de la saison) et Josh Giddey, en triple-double (15 pts, 13 rbds, 10 pds), ont piloté le 3e succès consécutif du Thunder, désormais 8e et en très bonne place pour disputer un barrage inespéré - en tout cas à nos yeux - en début de saison.

- Orlando va devoir se contenter de la loterie et de regarder le play-in depuis le canapé. Rien d'étonnant par rapport aux attentes de début de saison, mais les derniers mois très positifs avaient donné quelques motifs d'espoir au Magic. Avec quatre victoires de retard sur la 10e place à l'Est, à la suite de leur défaite sur le parquet de San Antonio cette nuit, c'est clairement plié.

Les Floridiens n'ont pas su freiner des Texans insolents à 3 points (22 paniers primés, record de la franchise), partageurs (39 passes) et emmenés par l'excellent Jeremy Sochan (29 pts, 11 rbds), qui figure en bonne place dans la liste des joueurs inattendus qui pourraient devenir All-Stars à l'avenir.

Les Spurs, en roue libre depuis longtemps, ont collé 132 points à Orlando et restent sur 4 victoires en 7 matches.