Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Magic : 118-128

Nets @ Grizzlies : 98-103

Sixers @ Raptors : 115-116, après prolongation

Knicks @ Blazers : 123-114

Spurs @ Wolves : 103-104

Heat @ Thunder : 112-124

Bucks @ Nuggets : 104-108

Wizards @ Suns : 93-112

Hawks @ Warriors : 124-111

Rockets @ Kings : 98-111

- Sans Joel Embiid, ni Paul George préservés pour préparer le back to back, Philadelphie a perdu sur le fil et en prolongation contre Toronto (116-115). Les deux "héros" du soir : Jamal Shead, qui a arraché la prolongation à 1.9 secondes de la fin le soir de son record de points en NBA (22), et Scottie Barnes (31 pts), qui a fait virer les Raptors en tête sur un lancer à 0.8 seconde du terme, avant de rater volontairement le second. Les 38 points de Tyrese Maxey n'ont pas suffi.

- Minnesota a arraché la victoire contre San Antonio après avoir gommé 19 points de retard et fait la course derrière dans le 4e quart-temps. Malgré les 20 points (8/18) de Victor Wembanyama pour son retour dans le cinq de départ, c'est Anthony Edwards qui s'est montré le plus décisif. La star des Timberwolves a pris les choses en main avec un panier pour virer en tête et qui s'est avéré être un game winner à 16 secondes de la fin, avec la planche. Victor a eu une balle de match à 6 secondes de la fin, mais ne l'a pas convertie. Il termine avec également 7 rebonds et un +/- de +17.

ANT GETS INTO THE LANE AND DRILLS THE GAME-WINNING FLOATER 🐜 Minnesota gets the home victory! pic.twitter.com/TupfDWIkJu — NBA (@NBA) January 12, 2026

Rudy Gobert a compilé 14 rebonds, avec deux petits points.

- Le Magic a fêté le retour de blessure de Moritz Wagner avec une victoire (128-118) à domicile contre NOLA. Elle s'est dessinée dans le 4e quart-temps, le seul qu'Orlando a vraiment dominé. Desmond Bane (27 pts) et Paolo Banchero (23 pts) ont été les plus tranchants. Wagner a joué 10 minutes (8 pts) pour se remettre dans le bain, un an après sa grave blessure. Noah Penda était de nouveau titulaire et termine avec 9 points, 6 rebonds et 2 passes en 31 minutes.

- Memphis a réussi sa fin de match contre Brooklyn avec un 13-0 pour boucler la partie. Les Nets, qui jouaient sans Michael Porter Jr, au repos mais aussi gardé au frais pour un éventuel trade avant la deadline, ont pris deux paniers à 3 points de Cedric Coward (21 pts) dans le money time et subi leur troisième défaite consécutive. Nolan Traoré a joué 20 minutes pour 4 points et 6 passes, à 2/9. Il a notamment fait une bonne fin de 1er quart-temps, avec un panier au buzzer.

NT beats the Q1 buzzer! 🚨 pic.twitter.com/FjPCcg51Q7 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 11, 2026

- Les Knicks ont mis fin à la série de l'équipe la plus en forme en NBA ces derniers temps. New York a battu Portland en Oregon, au terme d'un match assez serré où Jalen Brunson (26 pts), OG Anunoby (24 pts), KAT (20) et Mikal Bridges (18 pts) se sont relayés pour piquer. Les Blazers ont perdu Deni Avdija (25 pts), touché au dos, en fin de match. Mohamed Diawara a joué 3 minutes pour les Knicks, alors que Sidy Cissoko, qui sortait d'une prestation propre et clutch a inscrit 5 points et délivré 3 passes en 28 minutes.

- Le Thunder a mis une mi-temps à se mettre dans le match face à Miami. OKC a finalement pris progressivement le dessus, dans le sillage de Shai Gilgeous-Alexander (29 pts) et d'Aaron Wiggins (23 pts), auteur de 7 paniers à 3 points. C'est la troisième victoire de suite pour OKC.

- Les Nuggets continuent de faire bloc pendant l'hécatombe. Denver s'est payé Milwaukee (108-104) malgré l'absence de cinq de ses huit meilleurs scoreurs. Peyton Watson (19 pts), Tim Hardaway (23), Aaron Gordon (23 pts) et Zeke Nnaji (14 pts, 11 rbds) se sont chargés de faire oublier les absents. Giannis Antetokounmpo (31 pts, 11 asts, 8 rbds) était un peu trop seul et les Bucks ont couru après le score, en vain. Ryan Rollins et AJ Green ont eu l'occasion d'envoyer le match en prolongation avec deux tirs à 3 points manqués dans les dernières secondes.

- Les Suns ont passé une soirée très tranquille (112-93) lors de la venue des Wizards. On retiendra le double-double d'Alex Sarr (19 pts, 15 rbds, 3 blks) et les 12 points de Bilal Coulibaly.

Just Alex Sarr doing totally normal, everyday stuff that all 7-footers do like stopping Devin Booker in isolation, pushing the pace coast-to-coast and finding Bilal Coulibaly with a bounce pass in transition. pic.twitter.com/zrKOwJHnpV — Chase Hughes (@chasedcsports) January 12, 2026

- Toujours pas de Zaccharie Risacher du côté d'Atlanta, mais une victoire pour les Hawks sur le parquet de Golden State. Avoir Stephen Curry (31 pts) et Jimmy Butler (30 pts) n'a pas suffi pour les Warriors, qui n'ont pas su gêner Nickeil Alexander-Walker (24 pts), Jalen Johnson (23 pts) et Luke Kennard (22 pts). C'est la troisième victoire de suite pour les Hawks, visiblement libérés d'un peu de charge mentale depuis le départ de Trae Young pour Washington. CJ McCollum a joué 2 minutes.

- Les Kings ont créé une petite surprise en dominant Houston. DeMar DeRozan (22 pts)a fêté son accession au club des 26 000 pts en carrière NBA. Ils ne sont que 23 à y être parvenus. C'est la première victoire de l'année pour Sacramento. Maxime Raynaud a fini avec 12 ponts et 9 rebonds à 6/10 et a été bon en fin de partie malgré un problème de fautes.